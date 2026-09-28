Бахмутська громада бере участь в проєкті “Будиночок у селі”: як повідомити про потребу в такому житлі

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Бахмутська громада хоче дізнатися про потребу переселенців у житлі в сільській місцевості. Місцева влада формує попередні списки з тих, хто зможе взяти участь в експериментальному проєкті. Більше про програму та як дати про себе знати — читайте далі.
Про це повідомили у Бахмутській МВА.
Бахмутська громада бере участь в експериментальному урядовому проєкті “Будиночок в селі”, тож місцевій владі потрібно визначити: чи мають переселенці потребу в отриманні такого житла.
Тих, хто розглядає цю можливість та відповідає критеріям, — просять звертатися до місцевого управління соціального захисту за цим номером: +38 (099) 713-42-50. Там відповідатимуть на дзвінки з 10:00 до 15.00 у будні дні.
Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.
“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:
На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.
Раніше попередні списки щодо потреби в такому житлі формували також серед жителів:
Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.