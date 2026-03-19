Засуджений вихідець з Торецька. Фото: прокуратура Донеччини

42-річного чоловіка із Торецька визнали винним у зґвалтуванні двох неповнолітніх сестер віком 8 та 12 років. За версією слідства, він знущався із доньок своєї співмешканки, поки її не було вдома. Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення, однак прокурори вважають такий вирок “мʼяким” — готують апеляцію.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, йдеться про 42-річного чоловіка з Торецька. Правоохоронці довели, що вн систематично ґвалтував двох сестер віком 8 та 12 років із червня по вересень 2023 року.

“Коли 29-річної матері не було в помешканні, він вчиняв щодо дітей дії сексуального характеру та попри відмову насильно змушував вступати з ним у статеві відносини. Кожна з сестер ставала жертвою вітчима не менше 10 разів”, — розповіли правоохоронці.

За мовчання засуджений обіцяв дітям гроші. Як кажуть у прокуратурі, малеча боялася вітчима та матері й планували втекти, забравши із собою 5-річного братика. Крім того, родина була на обліку соціальних служб, оскільки матір дітей зловживала алкоголем та не піклувалась про малолітніх. Зокрема, слідчі розповіли, що дівчата деякий час перебували в інтернаті.

Пізніше, коли сімʼю евакуювали, 29-річна матір покинула дітей та їх передали до патронатної родини, а жінку — позбавили батьківських прав.

“Згодом під час огляду у лікаря з’ясувались факти зґвалтувань”, — пояснили в слідстві.

42-річного вихідця з Торецька засудили за зґвалтування двох неповнолітніх дітей (ст. 152 КК України). Його засудили до 15 років увʼязнення. На суді чоловік не визнав своєї провини.

Водночас правоохоронці вважають такий вирок “мʼяким” та оскаржуватимуть рішення суду, аби домогтися довічного увʼязнення для засудженого, цитують на сторінці прокуратури її керівника Павла Угровецького.

