Ілюстративне фото: Омбудсман України

Уродженець Макіївки Ігор С. під час тимчасової окупації Лимана разом із спільниками нібито викрадав і примушував до роботи місцевих жителів. Йому повідомили про підозру та викликають до суду.

Повідомлення про підозру оприлюднили на сайті Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, у червні 2022 року Ігор разом із двома іншими чоловіками викрадали цивільних і змушувала їх працювати. Вони готували зброю й планували, як залякати людей, щоб вони виконували їхні вимоги.

Так, 27 червня близько дев’ятої вечора чоловік зі спільником нібито підійшли до місцевого жителя біля автостанції, погрожували зброєю, посадили його в машину та відвезли до колишнього відділу поліції №3. Там потерпілого змушували переносити мішки з піском, носити воду та прибирати територію до ранку.

Пізніше, 2-5 липня, за інформацією слідчих, вони так само викрали іншого чоловіка, якого також утримували у приміщенні поліції і змушували виконувати фізичну роботу.

А з 25 по 28 липня ще одного місцевого жителя утримували у камері того ж відділу. Його змушували рубати дрова, носити воду та прибирати територію, і не давали вийти з приміщення.

Ігоря С. викликають до суду 27, 28 і 29 жовтня у Краматорську для вручення підозри та допиту. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми, зокрема викрадення та примусова праця). Якщо чоловік не зʼявиться — його можуть судити заочно. Йому загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з можливою конфіскацією майна.

