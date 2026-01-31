Викрадене майно Святогірської Лаври знайшли в лісі та повернули до скиту ікони Божої Матері (деталі)

Майно, повернуте до скиту Святогірської Лаври на честь ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість” у селі Богородичне. Фото: Свято-Успенська Святогірська Лавра

Через п’ять днів після пограбування скиту Святогірської Лаври в селі Богородичне правоохоронці знайшли викрадене майно. Дзвони та церковне начиння сховали в причепі в лісі неподалік від села. Його накрили маскувальною сіткою, однак поліцейські виявили схованку та повернули майно до скиту на честь ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість”.

Про повернення майна повідомляє Свято-Успенська Святогірська Лавра.

Скит Святогірської Лаври на честь ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість” в селі Богородичне обікрали в ніч з 24 на 25 січня 2026 року. Тоді священнослужителі заявляли, що з дзвіниці зникли вісім із десяти дзвонів, а в центрального — найбільшого — дзвона відірвали язик, ще один дзвін скинули на підлогу.

Через два дні правоохоронці виявили поблизу села схованку, де серед дерев залишили причеп і замаскували його сітками. Усередині знайшли викрадені дзвони та церковне начиння.

28 січня поліцейські повідомили священнослужителям про знахідку, а ще за два дні повернули майно до скиту.

