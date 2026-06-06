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Упродовж опалювального сезону 2025–2026 років майже 21 тисяча родин на Донеччині отримала виплати на придбання дров або вугілля. Водночас частина заявників грошей так і не дочекалася. Чому так сталося, хто ухвалює рішення про надання коштів та від чого залежить черговість виплат — розповідаємо далі.

Про механізм надання допомоги розповіли в Департаменті соціального захисту населення Донецької ОДА у відповідь на інформаційний запит Вільного Радіо.

За даними департаменту, допомогу на опалення отримало 20 941 домогосподарство.

Йдеться про одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного палива для жителів прифронтових регіонів. Програма діє у дев’яти областях України, де тривають або раніше велися бойові дії, зокрема й на Донеччині.

Однак саме лише подання заяви не гарантує отримання виплати. У Донецькій ОДА пояснюють, що допомогу фінансують міжнародні гуманітарні організації, а не державний бюджет. Тому кількість людей, які можуть отримати кошти, залежить від обсягів фінансування, виділеного міжнародними партнерами.

Якщо грошей недостатньо для всіх заявників, застосовують систему пріоритетності. Першочергово допомогу надають домогосподарствам із найбільшою кількістю ознак вразливості. Наприклад, якщо в родині є людина з інвалідністю, пенсіонери або багатодітні батьки.

Після цього розглядають заяви родин, де є хоча б одна категорія вразливості. Лише потім — усіх інших заявників.

Якщо кілька домогосподарств мають однаковий рівень пріоритетності, остаточне рішення про виплату ухвалюють міжнародні організації.

У профільному департаменті окремо наголошують: місцеві органи влади не визначають, кому саме надавати допомогу. Громади та військові адміністрації лише приймають заяви й формують списки претендентів. Далі їх перевіряє Пенсійний фонд України, який підтверджує статуси та категорії вразливості заявників. Після цього міжнародні партнери визначають отримувачів допомоги та перераховують кошти.

Відсутність виплати не завжди означає, що заявнику відмовили. Причиною може бути нестача фінансування або нижчий пріоритет порівняно з іншими домогосподарствами. Також допомогу не призначають, якщо родина вже отримала дрова, вугілля або кошти на їх придбання від іншої міжнародної гуманітарної організації.

Нагадаємо, упродовж травня 2026 року 202 жителі Донеччини погодилися на розміщення у прихистках.