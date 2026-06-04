Прихисток для ВПО на Шполянщині Черкаської області. Фото: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

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202 жителів Донеччини, яких за травень вдалося централізовано евакуювати з регіону, погодились на проживання виділених державою прихистках. Це менше, ніж було у попередньому місяці, тоді таких переселенців нарахували 249.

Інформацією стосовно темпів розселення ВПО із Донеччини у відповіді на запит Вільного Радіо поділилися в департаменті соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

У травні евакуйованих із Донеччини відвозили на розселення до Рівненської, Івано-Франківської, Житомирської, Полтавської, Хмельницької, Закарпатської, Вінницької, Волинської, Львівської та Кіровоградської областей, а також до Києва. Частина евакуйованих знайшла прихисток у шелтері благодійної організації “Спасемо Україну” на Київщині.

Кількість евакуйованих, які звертаються за розселенням, у травні знизилася порівняно з попередніми місяцями. У квітні їх було 249, у березні — 238, а у лютому — 194, повідомляли в ДонОДА раніше у відповідях на запити Вільного Радіо.

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” днями вивіз із прифронтової Дружківки маломобільне подружжя — 85-річного чоловіка та його дружину. Нині до окремих частин міста неможливо заїхати автівкою, тож людей евакуювали на візках.