Виробника дронів підозрюють у заволодінні майже 7 млрд грн під час закупівлі БпЛА: що відомо про справу

Обшуки у справі про завищені ціни на дрони. Фото: Офіс генпрокурора

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Правоохоронці розслідують можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання безпілотних літальних апаратів — йдеться про майже 7 мільярдів гривень. Раніше в межах цієї справи провели обшук в Олексія Бабенка — власника компанії-виробника дронів Vyriy Industries та співвласника видання “Бабель”.

Про деталі справи розповіли в Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у 2025 році одне із Товариств уклало з ДП МОУ “Агенція оборонних закупівель” державні контракти на постачання БпЛА різних типів та модифікацій на загальну суму 6,95 мільярда гривень. Правоохоронці перевіряють версію про штучне завищення вартості безпілотників шляхом безпідставного включення до її собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат.

“За попередніми даними, для документального оформлення таких операцій могли використовуватися зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, юридичними особами-резидентами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності”, – пишуть в Офісі генпрокурора.

Так, слідчі вже встановили понад 150 ФОПів, яких могли використовувати у схемі. Серед них є майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо. Частину з них допитали, і вони нібито визнали, що “не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім людям за грошову винагороду”.

У межах справи також перевіряють фінансові операції на загальну суму понад 197 мільйонів гривень на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Розслідування триває за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);

ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної людини та фізичних осіб-підприємців, вчинене за попередньою змовою групою людей, або службовою людиною з використанням свого службового становища).

Про якого виробника дронів йдеться

Правоохоронці не вказують назву компанії, однак обставини справи свідчать, що йдеться про Vyriy Industries. Напередодні у її власника та акціонера видання “Бабель” Олексія Бабенка провели обшуки.

“По суті справи щось говорити рано — треба бачити хоч якісь документи, але одну річ я скажу. За останні тижні я бачила якусь фантастичну кількість чорнухи й джинси про Бабенка на старих і нових, спеціально створених помийках. Бабенка називали замовником розслідування “Бабеля” про “Скелю”, писали, що він посягнув на держбезпеку, воює з державою і Генштабом.

Ми обговорювали всі ці атаки особисто, бо це дискредитувало не лише Олексія, але й видання, яке ці всі помийки фактично називали маріонеткою. Буквально кілька днів тому навіть зʼявилось повідомлення про те, що в Олексія вдома відбуваються обшуки й слідчі вилучили 5 мільйонів доларів. Різні люди писали й питали, чи це правда. Ні, тоді це був фейк”, — написала головна редакторка “Бабеля” Катерина Коберник.

Згодом у виданні повідомили, що у Бабенка вилучили всі дані з мобільного телефону та знайшли під час обшуку 3500 доларів. Також ДБР провело обшуки в його рідного брата і матері та в компанії.

Тим часом у самій Vyriy Industries заявили, що співпрацюють з уповноваженими органами щодо обшуків та підозри ДБР. Там також стверджують про можливу кампанію з дискредитації Олексія Бабенка.

“Компанія не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії та слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries. Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу”, — написали в компанії.

Нагадаємо, наприкінці червня журналісти “Бабеля” опублікували розслідування про 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”, у навчальних центрах якого за пів року нібито загинули щонайменше 26 новобранців. Серед офіційних причин — пневмонія. Однак свідки розповіли медійникам про побиття, “скотчування” біля стовпів і протягування людей по землі за квадроциклом.