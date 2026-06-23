“Вже терпець увірвався”: з прифронтової Дружківки евакуювали ще чотирьох людей

Евакуація з Дружківки у червні 2026-го. Фото: з відео поліції Донеччини

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Днями екіпаж “Білого Янгола” спільно з волонтерами вивіз з оточеної боями Дружківки ще чотирьох людей. Одна родина ховалась від російського дрона в сараї, а літня жінка встигла залишити квартиру до того, як її розгромив снаряд.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

За словами правоохоронців, евакуація у Дружківці триває попри постійні російські удари – дрони полюють на людей цілодобово. Цього разу з оточеного боями міста їм вдалося вивезти чотирьох жителів, які наважилися покинути небезпеку після пережитих обстрілів.

Так, одна молода пара виїхала з маломобільним батьком – він пережив кілька інфарктів, розповіли поліціянти. Напередодні евакуації безпілотник окупантів поцілив у їхній город, зніс дерева. Люди не постраждали – встигли забігти у сарай.

“Вже терпець увірвався”, – каже сім’я.

Інші жінку – 69-річну пані Валентину – евакуаційний екіпаж забрав також з приватного сектору. Туди літня переїхала з квартири на 9-му поверсі після того, як раніше місто покинув її син. Це врятувало їй життя, коли росіяни зруйнували квартиру, кажуть “Білі Янголи”.

“Я ходила з ходунками, але відмовилась від них, бо торохтять – не чутно FPV-шок”, – розповідає жінка.

Усіх врятованих доставили до більш безпечної локації. Надалі волонтери допоможуть дістатися їм до рідних в інших регіонах України. Правоохоронці закликають жителів Дружківки виїхати з небезпеки, а звернутися по допомогу в цьому можна за звичним номером – 102.

Нагадаємо, з кожним місяцем прифронтова Дружківка стає дедалі безлюднішою — місто наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися до міста, а разом з нею більшає кількість руйнувань. Журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року.