Українські десантники евакуювали літню жінку із селища біля Покровська, яка не хотіла потрапити під російську окупацію. Аби врятувати цивільну, бійці подолали кілька кілометрів пішки, а ще застосували наземний комплекс для перевезення речей. Усе це відбувалося під загрозою потрапити під атаки FPV-дронів.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Там розповіли, що жителька селища Добропілля — за 15 кілометрів на північ від Покровська — звернулася до воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зі словами: “Я під окупантами жити не буду”. Через постійні обстріли та наближення лінії фронту жінка більше не могла залишатися у рідній домівці.

“Думали, що лінія фронту не просувається, але було спочатку вісім кілометрів, а потім стало шість. Вже тоді думала втекти, а під росіянами жити не хочу”, — каже жінка.

Евакуаційна операція, зі слів оборонців, проходила в складних умовах: спочатку було завантаження речей на НРК, а далі — кілька кілометрів пішки під супроводом українських десантників. Під час маршруту групі неодноразово доводилося ховатися від російських дронів.