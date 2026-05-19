Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.
Там розповіли, що жителька селища Добропілля — за 15 кілометрів на північ від Покровська — звернулася до воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зі словами: “Я під окупантами жити не буду”. Через постійні обстріли та наближення лінії фронту жінка більше не могла залишатися у рідній домівці.
“Думали, що лінія фронту не просувається, але було спочатку вісім кілометрів, а потім стало шість. Вже тоді думала втекти, а під росіянами жити не хочу”, — каже жінка.
Евакуаційна операція, зі слів оборонців, проходила в складних умовах: спочатку було завантаження речей на НРК, а далі — кілька кілометрів пішки під супроводом українських десантників. Під час маршруту групі неодноразово доводилося ховатися від російських дронів.
Завершальним етапом стала евакуація на військовому позашляховику у більш безпечний район.
“Сьогодні пані Валентина показала чудовий прикладу — зберегла своє життя. І ми закликаємо всіх свідомих людей, які мешкають на прифронтових територіях, евакуюватися та зробити правильний вибір. Це наша функція, обовʼязок захистити цивільне населення та наблизити перемогу”, — додали у 7 корпусі.
Нагадаємо, українські військові разом з екіпажем “Білого Янгола” евакуювали з оточеного боями Добропілля двох малолітніх дітей. Їхні батьки загинули через атаку російського дрона — за малечою деякий час доглядала бабуся. Літня жінка виїхала разом з ними до більш безпечного регіону.