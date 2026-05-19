“Я під окупантами жити не буду”: українські військові евакуювали літню жінку із селища, яке за 15 кілометрів від Покровська

Богдан Комаровський
Українські десантники евакуювали літню жінку із селища біля Покровська, яка не хотіла потрапити під російську окупацію. Аби врятувати цивільну, бійці подолали кілька кілометрів пішки, а ще застосували наземний комплекс для перевезення речей. Усе це відбувалося під загрозою потрапити під атаки FPV-дронів. 

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Там розповіли, що жителька селища Добропілля — за 15 кілометрів на північ від Покровська — звернулася до воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зі словами: “Я під окупантами жити не буду”. Через постійні обстріли та наближення лінії фронту жінка більше не могла залишатися у рідній домівці.

“Думали, що лінія фронту не просувається, але було спочатку вісім кілометрів, а потім стало шість. Вже тоді думала втекти, а під росіянами жити не хочу”, — каже жінка.

Евакуаційна операція, зі слів оборонців, проходила в складних умовах: спочатку було завантаження речей на НРК, а далі — кілька кілометрів пішки під супроводом українських десантників. Під час маршруту групі неодноразово доводилося ховатися від російських дронів.

Завершальним етапом стала евакуація на військовому позашляховику у більш безпечний район.

“Сьогодні пані Валентина показала чудовий прикладу — зберегла своє життя. І ми закликаємо всіх свідомих людей, які мешкають на прифронтових територіях, евакуюватися та зробити правильний вибір. Це наша функція, обовʼязок захистити цивільне населення та наблизити перемогу”, — додали у 7 корпусі.

Нагадаємо, українські військові разом з екіпажем “Білого Янгола” евакуювали з оточеного боями Добропілля двох малолітніх дітей. Їхні батьки загинули через атаку російського дрона — за малечою деякий час доглядала бабуся. Літня жінка виїхала разом з ними до більш безпечного регіону.

