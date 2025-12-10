Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України, мають право отримувати щомісячну державну допомогу. Втім з нового року називати таку підтримку будуть інакше. Хто і як може оформити виплати, розповідаємо в матеріалі.

Про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям розповіли на єдиному порталі державних послуг “Дія”.

Яка сім’я вважається малозабезпеченою

Малозабезпеченою вважається родина, чий середньомісячний сукупний дохід через поважні або незалежні від неї причини є нижчим за її прожитковий мінімум. Розрахувати прожитковий мінімум можна, склавши суми офіційного заробітку сімʼї.

Згідно з затвердженим бюджетом, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум має бути 3209 грн. І показник змінюється:

для працездатних людей — 3328 грн;

для людей, які втратили працездатність, — 2595 грн;

для дітей віком до 6 років — 2817 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3512 грн;

для людей, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, — 1600 грн.

Наприклад, якщо сім’я складається з двох працездатних батьків та двох дітей 5 і 12 років, її прожитковий мінімум дорівнює 12 985 гривень. Якщо за місяць у середньому родина отримує менше коштів, вона вважається малозабезпеченою і має право на державну допомогу.

Водночас, з 2026-го року запрацюють нові правила соціальної допомоги. Уряд оновив правила виплат і базова соціальна допомога у 2026-му стане обов’язковою. Посадовці підтримали за основу відповідний законопроєкт №14051, який і запускає ці зміни.

Замість чинного поняття “рівень забезпечення прожиткового мінімуму” вводять новий термін — “базова величина”, яку щороку визначатиме Кабінет Міністрів. Наразі ця сума — 4500 грн. Різні соціальні програми Мінсоцполітики замінить єдиний підхід.

Хто входить до складу малозабезпеченої сім’ї

Членами малозабезпеченої сім’ї вважаються чоловік, дружина, біологічні й усиновлені діти до 18 років, а також діти до 23 років, які навчаються за денною формою освіти й не мають власних сімей. Це стосується й повнолітніх дітей, які перебувають у процесі переходу з одного освітнього рівня на інший, якщо цей період не перевищує 4 місяців.

Крім них, до складу малозабезпеченої родини можуть входити:

неодружені повнолітні діти, які мають з дитинства І чи II групу інвалідності або є людьми з інвалідністю І групи й проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які живуть разом із ними й перебувають на їхньому утриманні, бо не мають своїх доходів;

людина, яка живе із самотньою людиною з інвалідністю І групи й доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не уклали шлюб, але живуть разом і мають спільних дітей (у такому випадку діти до 23 років, які навчаються і не мають власних сімей, входять до складу родини незалежно від зареєстрованого місця проживання чи фактичного перебування).

Люди, яких повністю утримує держава, до складу малозабезпеченої сім’ї не входять. Це, наприклад:

вихованці інтернатів;

люди, які перебувають у закладах соцзахисту на повному державному утриманні;

люди, які перебувають у психіатричних або спеціалізованих лікувальних закладах, якщо вони не мають опікунів або не здатні себе утримувати;

люди, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Як оформити допомогу і чи можна це зробити онлайн

Для оформлення допомоги представник малозабезпеченої сім’ї має звернутися до ЦНАПу, відділу з питань соцзахисту населення або виконавчого органу місцевої ради з відповідною заявою. Для цього потрібно мати з собою паспорт або інший документ, який підтверджує право людини на постійне проживання в Україні.

За даними єдиного порталу державних послуг “Дія”, подати заяву можна особисто, рекомендованим листом чи в електронній формі, зокрема через офіційний сайт Міністерства соціальної політики або саму “Дію”.

Водночас наші журналісти не знайшли такої можливості ні на сайті міністерства, ні на єдиному державному порталі послуг, тож чи дійсно малозабезпечені сім’ї можуть оформити допомогу онлайн, невідомо.

До заяви необхідно додати такі документи:

декларація про доходи й майновий стан родини;

довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, про які немає інформації в Державній податковій службі, Пенсійному фонді тощо);

письмове пояснення доходів, про які немає інформації в ДПС, Пенсійному фонді тощо (якщо їх не можна підтвердити довідкою);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Скільки чекати на оформлення допомоги й у яких випадках родині можуть відмовити

Заяву про призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям опрацьовують протягом 10 календарних днів. Після цього заявник може особисто отримати результат. У разі позитивного рішення допомогу надають на пів року з місяця звернення по неї, однак призначають її не завжди.

Відмовити в призначенні допомоги можуть, якщо:

малозабезпечена сім’я володіє другою квартирою чи будинком, крім житла, розміщеного на територіях бойових дій або в окупації, непридатного для проживання через війну, отриманого дитиною-сиротою, приміщення в гуртожитку, житла на правах сумісної або часткової власності, а також оформленого як спадщина (якщо жодне житло у власності не здають в оренду);

малозабезпечена сім’я володіє більш ніж одним транспортним засобом, що підлягає реєстрації і з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда й причепа). Винятками є засоби, отримані безкоштовно, куплені на пільгових умовах через органи соцзахисту, а також придбані батьками дитячих будинків сімейного типу;

члени малозабезпеченої сім’ї на 1 число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитах кошти або облігації внутрішньої державної позики в сумі понад 100 тисяч гривень;

члени малозабезпеченої сім’ї протягом року перед місяцем звернення по допомогу купили власним коштом майно, товари довгострокового вжитку, оплатили послуги, відправили на благодійність або дали позику в понад 50 тисяч гривень (крім купівлі житла протягом 6 місяців з моменту продажу іншого, яке було єдиним у власності людини);

повнолітні члени малозабезпеченої сім’ї на початок періоду, протягом якого враховуються доходи, не працювали, не проходили військову службу, не займалися підприємництвом чи професійною діяльністю, не навчалися й не були на обліку в центрі зайнятості (крім випадків, коли за члена сім’ї сплатити соціальний внесок протягом 3 місяців, він доглядав за дітьми до 3 років тощо).

Оскаржити відмову можна в окружному адміністративному суді.

Яка сума допомоги для малозабезпеченої сім’ї

Розмір допомоги є індивідуальним для кожної малозабезпеченої сім’ї. Його розраховують як різницю між гарантованим рівнем прожиткового мінімуму й середньомісячним сукупним доходом родини.

Наприклад, якщо сім’я з двох працездатних батьків та двох дітей 5 і 12 років має дохід у 9 000 гривень, а прожитковий мінімум для неї в 2025 році дорівнює 11 984 гривні, — сума допомоги такій родині становитиме 2 984 гривні.

