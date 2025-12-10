Підтримайте Вільне Радіо
Малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України, мають право отримувати щомісячну державну допомогу. Втім з нового року називати таку підтримку будуть інакше. Хто і як може оформити виплати, розповідаємо в матеріалі.
Про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям розповіли на єдиному порталі державних послуг “Дія”.
Малозабезпеченою вважається родина, чий середньомісячний сукупний дохід через поважні або незалежні від неї причини є нижчим за її прожитковий мінімум. Розрахувати прожитковий мінімум можна, склавши суми офіційного заробітку сімʼї.
Згідно з затвердженим бюджетом, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум має бути 3209 грн. І показник змінюється:
Наприклад, якщо сім’я складається з двох працездатних батьків та двох дітей 5 і 12 років, її прожитковий мінімум дорівнює 12 985 гривень. Якщо за місяць у середньому родина отримує менше коштів, вона вважається малозабезпеченою і має право на державну допомогу.
Водночас, з 2026-го року запрацюють нові правила соціальної допомоги. Уряд оновив правила виплат і базова соціальна допомога у 2026-му стане обов’язковою. Посадовці підтримали за основу відповідний законопроєкт №14051, який і запускає ці зміни.
Замість чинного поняття “рівень забезпечення прожиткового мінімуму” вводять новий термін — “базова величина”, яку щороку визначатиме Кабінет Міністрів. Наразі ця сума — 4500 грн. Різні соціальні програми Мінсоцполітики замінить єдиний підхід.
Членами малозабезпеченої сім’ї вважаються чоловік, дружина, біологічні й усиновлені діти до 18 років, а також діти до 23 років, які навчаються за денною формою освіти й не мають власних сімей. Це стосується й повнолітніх дітей, які перебувають у процесі переходу з одного освітнього рівня на інший, якщо цей період не перевищує 4 місяців.
Крім них, до складу малозабезпеченої родини можуть входити:
Люди, яких повністю утримує держава, до складу малозабезпеченої сім’ї не входять. Це, наприклад:
Для оформлення допомоги представник малозабезпеченої сім’ї має звернутися до ЦНАПу, відділу з питань соцзахисту населення або виконавчого органу місцевої ради з відповідною заявою. Для цього потрібно мати з собою паспорт або інший документ, який підтверджує право людини на постійне проживання в Україні.
За даними єдиного порталу державних послуг “Дія”, подати заяву можна особисто, рекомендованим листом чи в електронній формі, зокрема через офіційний сайт Міністерства соціальної політики або саму “Дію”.
Водночас наші журналісти не знайшли такої можливості ні на сайті міністерства, ні на єдиному державному порталі послуг, тож чи дійсно малозабезпечені сім’ї можуть оформити допомогу онлайн, невідомо.
Ми віримо, що разом зможемо більше, тож кличемо вас долучитися до команди однодумців.
Підтримка нашої спільноти — це не просто фінансова допомога для медіа. Це інвестиція в майбутнє Донеччини та інструмент досягнення спільної мети.
Якщо ви поділяєте наші цінності та прагнете змін на краще — приєднуйтесь до нас!
Заяву про призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям опрацьовують протягом 10 календарних днів. Після цього заявник може особисто отримати результат. У разі позитивного рішення допомогу надають на пів року з місяця звернення по неї, однак призначають її не завжди.
Оскаржити відмову можна в окружному адміністративному суді.
Розмір допомоги є індивідуальним для кожної малозабезпеченої сім’ї. Його розраховують як різницю між гарантованим рівнем прожиткового мінімуму й середньомісячним сукупним доходом родини.
Наприклад, якщо сім’я з двох працездатних батьків та двох дітей 5 і 12 років має дохід у 9 000 гривень, а прожитковий мінімум для неї в 2025 році дорівнює 11 984 гривні, — сума допомоги такій родині становитиме 2 984 гривні.
Раніше ми розповідали, як встановити статус батьків багатодітної сім’ї та дитини з такої сім’ї й оформити відповідне посвідчення.
Також нагадаємо про виплати родинам військових. У матеріалі пояснюємо як отримати гроші, якщо родич загинув чи зник безвісти.