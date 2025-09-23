Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Родичі загиблих військових можуть отримати допомогу на поховання від місцевої влади. Розповідаємо, скільки виділили на допомогу родинам загиблих земляків у Черкаській громаді у 2025 році.

Актуальну суму, яку у Черкаській громаді виділили на поховання військових, журналісти Вільного Радіо дізналися з Розподілу витрат бюджету громади на реалізацію програм у 2025 році.

Допомога на поховання військових у Черкаській громаді визначена “Програмою соціальної підтримки членів сімей та вшанування пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року”.

На цю програму у 2025 році виділили 70 тис. грн. Це гроші з загального фонду місцевого бюджету.

Для довідки: Компенсації на поховання, встановлення пам’ятника, разові або щорічні виплати фінансуються з місцевих бюджетів. У громадах види доступної допомоги прописують у програмах підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників і захисниць та членів сімей загиблих захисників і захисниць. Аби дізнатися, яку підтримку можна отримати, потрібно звернутися до органу соцзахисту або структурного підрозділу з питань ветеранської політики у громаді.

У вересні 2025 року Черкаська громада отримала додаткове фінансування на оборонні потреби з обласного бюджету. Також цьогоріч Черкаська громада планувала спрямувати понад 4 мільйони гривень на культуру.

