Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

Центр підтримки ВПО “Селидове,UA” відкрив попередню реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для переселенців із трьох громад Донецької області, які виїхали до Києва або Київської області. Підтримку нададуть ВПО із Комарської, Селидівської та Вугледарської громад.

Про це повідомили у центрі допомоги ВПО “Селидове,UA”.

Для отримання набору потрібно заповнити форму за посиланням. Це можуть зробити люди, які набули статусу ВПО не раніше 2022 року.

Якщо людина належить до соціально вразливої категорії населення, про це треба вказати додатково. Серед таких категорій — люди з інвалідністю, члени багатодітних родин, люди похилого віку, рідні загиблих військових.

Також в анкеті треба вказати актуальну адресу проживання, кількість членів родини та інші особисті дані.

Після того як заявки від переселенців оброблять, допомогу видаватимуть у центрі допомоги ВПО “Селидове,UA” у Петропавлівській Борщагівці. Він працює на вулиці Борщагівській, 30А.

Два інші центри “Селидове,UA” є на Дніпропетровщині та на Волині:

м. Камʼянське, пр-т Василя Стуса, 15 Б;

м. Нововолинськ, вул. Шевченка, 7.

Нагадаємо, літнім переселенцям з Селидівської, Комарської та Вугледарської громад пропонують отримати гуманітарну допомогу на Дніпропетровщині. Журналісти Вільного Радіо вже писали, як це зробити.