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Родини переселенців мають право записати дитину до школи за фактичним місцем проживання — навіть без “прописки” та втрачених під час евакуації документів. Розповідаємо, як знайти школу з вільними місцями, що робити, якщо попередня школа не видає документи, і коли відмова у зарахуванні є незаконною.

Аби з’ясувати всі деталі та юридичні моменти, журналісти Вільного Радіо звернулися до юристки напряму правозахисту Благодійного фонду “Схід SOS” Валерії Долгоєр.

Як знайти школу і перевірити наявність місць

Спершу варто з’ясувати, чи є вільні місця у класі. Для цього можна звернутися до адміністрації школи особисто, телефоном або електронною поштою.

Також родини ВПО можуть скористатися сервісом Інституту освітньої аналітики, де відображається інформація про наповнюваність класів та кількість вільних місць у школах.

Діти, які змінили місце проживання через війну, мають право навчатися за фактичним місцем перебування. При цьому відсутність реєстрації (“прописки”) не може бути підставою для відмови у зарахуванні.

Юристка благодійного фонду “Схід SOS” Валерія Долгоєр. Фото: БФ “Схід SOS”

“Право на освіту не залежить від наявності місця реєстрації. Це випливає з Конституції України, законів “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту”, а також із Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів”, — пояснює юристка.

Підтвердити місце проживання можна не лише реєстрацією. Для цього можуть підійти довідка ВПО, договір оренди житла, акт обстеження умов проживання або інші документи, передбачені законодавством.

Як відбувається зарахування до нової школи

Після звернення до школи адміністрація має розглянути заяву та повідомити, чи є у закладі вільні місця. Якщо вони є, батьки отримують підтвердження про можливість зарахування дитини. Цей документ і є підставою для відрахування зі старої школи та переведення до нової.

Юристка наголошує, що школа не може безпідставно затягувати розгляд заяви:

“Після 15 червня зарахування на вільні місця здійснюється у порядку надходження заяв. Школа не має права відкладати рішення на невизначений термін або не пояснювати причини затримки. Це може розглядатися як порушення права дитини на освіту”.

Після отримання підтвердження батьки звертаються до попереднього закладу освіти із заявою про відрахування дитини та додають документ із нової школи. Після цього попередня школа повинна оформити наказ про відрахування та віддати батькам особову справу учня.

Разом із нею варто отримати медичну картку, карту профілактичних щеплень та документи про освітні досягнення. Однак навіть якщо отримати особову справу не вдалося одразу, це не означає, що дитина не може перейти в новий заклад.

“Відсутність особової справи не може бути підставою для недопуску дитини до навчання. Особливо це стосується дітей, які є внутрішньо переміщеними особами”, — каже юристка.

Що робити, якщо стара школа не видає документи

Іноді батьки стикаються із ситуацією, коли адміністрація школи зволікає з видачею особової справи або відмовляється передавати документи поштою. У такому випадку юристка радить вимагати письмове пояснення причин відмови.

Якщо батьки з певних причин не можуть самостійно забрати документи, їх за довіреністю може отримати інша людина.

“Цивільне законодавство передбачає можливість представництва за довіреністю. Якщо повноваження підтверджені належним чином, заклад освіти не має підстав відмовляти у видачі документів представнику”, — говорить Валерія Долгоєр.

У разі безпідставної відмови батьки можуть звернутися до освітніх органів влади або до освітнього омбудсмана.

Які документи потрібні для зарахування до іншої школи

Для вступу до школи батьки подають заяву про зарахування. У ній зазначаються дані свідоцтва про народження дитини, медичної довідки та документа про попередній рівень освіти, якщо він є.

Однак під час війни законодавство передбачає більш гнучкий підхід. Якщо документи були втрачені під час евакуації, бойових дій або через окупацію території, школа не може автоматично відмовити у зарахуванні.

“Заклад освіти має сприяти відновленню документів, використовувати електронні реєстри та міжвідомчі запити. Вимога надати документи, які фізично неможливо отримати через війну, може бути непропорційною та дискримінаційною”, — зазначає юристка.

Чи потрібно переводити дитину ВПО до місцевої школи

Якщо дитина вже навчається дистанційно у школі з іншого регіону, переводити її до закладу освіти за новим місцем проживання не обов’язково. Батьки можуть залишити дитину на дистанційному навчанні, якщо це відповідає її освітнім, психологічним або безпековим потребам.

“Законодавство не встановлює загального обов’язку переводити дитину до школи за фактичним місцем проживання. Таке рішення ухвалюють батьки з урахуванням інтересів дитини”, — запевняє юристка Валерія Долгоєр.

Такі ж правила поширюються й на дітей з особливими освітніми потребами. У деяких випадках школі можуть знадобитися додаткові документи, але навіть за їх відсутності через війну дитина не може бути позбавлена права на освіту.

Єдина законна причина для відмови у такому випадку — відсутність вільних місць у конкретному класі. В усіх інших ситуаціях школа не має права відмовляти через відсутність реєстрації місця проживання, статус ВПО, втрату документів під час евакуації чи інші обставини, пов’язані з війною.

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