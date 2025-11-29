Ілюстративне фото: depositphotos

Аліменти можна оформити онлайн — без черг у судах та походів до держустанов. У 2025 році українці можуть подати заяву через “Дію” або через сервіс “Електронний суд”. Пояснюємо, як це працює та які документи потрібні.

Що таке аліменти та кому їх призначають?

Аліменти — це обов’язкові регулярні виплати на утримання дитини. Їх стягують з одного з батьків, якщо дитина проживає з іншим. Оформити аліменти може будь-яка мама чи тато, незалежно від того, були вони у шлюбі, розлучені чи ніколи разом не жили.

За законом аліменти можна стягувати у двох формах: у частці від доходу другого з батьків або у фіксованій сумі. В усіх цих випадках подати заяву можна онлайн через “Електронний суд”. Ані державний портал “Дія”, ані аналогічний застосунок поки не підтримують подачу такої заяви.

Як подати позов на аліменти через “Електронний суд”

Єдиним варіантом подати на аліменти онлайн наразі залишається сайт “Електронний суд”.

Для початку потрібно зайти на сайт та авторизуватися за допомогою електронного підпису або “Дія.Підпису”.

Далі в меню потрібно обрати вкладку “Заяви” та натиснути на “Створити”.

Після цього потрібно підтвердити, що ви подаєте заяву особисто, а не як представник.

Наступним кроком зі спадного списку потрібно обрати “Цивільне судочинство”, а потім — “Позовна заява про стягнення аліментів”.

У позові треба зазначити регіон, у якому перебуває позивач чи відповідач (подання заяви можливе за місцем проживання як позивача, так і відповідача), та обрати сам суд.

Після того як ви обрали суд і почали створювати позовну заяву про стягнення аліментів, система пропонує заповнити розділ “Атрибути”. Цей етап подеколи викликає запитання, бо багато полів там призначені для організацій або юристів. Насправді фізичним особам майже нічого тут вносити не треба.

У полі “Вихідний номер” та “Вихідний номер документа” установа або юридична фірма вказує внутрішній номер, під яким вони реєструють документ у своєму діловодстві. У приватних осіб таких реєстрів немає, тому ці поля можна залишити порожніми — суд приймає позови без них, і це не впливає на розгляд справи.

Нижче розташоване поле “Короткий зміст документа”. Воно також необов’язкове, але може допомогти суду швидше зорієнтуватися у суті звернення. Якщо бажаєте, тут можна написати речення на один рядок, наприклад: “Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини”. Але і це не вимога — поле може залишитися пустим.

Після цього достатньо натиснути кнопку “Наступний крок”, і система автоматично перенесе вас до блоку з інформацією про позивача. Усі важливі дані ви будете додавати саме на наступних етапах — у полях про дитину, відповідача та у розділі з прикріпленими документами.

Далі залишається заповнити інформацію про позивача та відповідача. Вкладку з даними представника потрібно залишити незаповненою, якщо ви подаєте позов самостійно, а не через адвоката.

Під час заповнення даних про відповідача система “Електронного суду” пропонує вказати кілька полів: адресу проживання, податковий номер (ІПН), номер телефону та електронну адресу. Якщо заявник не знає, де мешкає його колишній партнер, достатньо вказати останню відому адресу проживання, навіть якщо людина там більше не живе або адреса відома лише приблизно.

Так само можна залишити порожнім і поле “Реєстраційний номер облікової картки платника податку (ІПН)”, якщо ця інформація невідома. Суд не відхиляє такі заяви — ІПН не є обов’язковою умовою для відкриття провадження у справах про стягнення аліментів.

Номер телефону й електронну адресу відповідача теж можна не вказувати, якщо вони невідомі.

Після того, як ви внесли інформацію про відповідача, система запропонує додати інших учасників процесу. У справах про аліменти сторонні учасники зазвичай відсутні, тому цю вкладку можна повністю пропустити.

У вкладці “Ціна позову” можна зазначити “0 гривень”, або залишити автоматичне значення, якщо воно вже стоїть.

Судові збори у справах про стягнення аліментів не сплачуються — про це варто пам’ятати.

Що важливо зазначити в тексті позовної заяви?

Наступним етапом система пропонує написати власне текст позову. Це найважливіша частина, адже тут коротко, зрозуміло і юридично коректно викладаються всі обставини справи та ваші вимоги. Якщо попередні вкладки — це технічні поля, то саме текст заяви є юридично значущим документом, який суд буде читати і на який буде спиратись у рішенні.

Щоб позов був оформлений правильно, у ньому обов’язково потрібно зазначити кілька ключових блоків: інформацію про дитину, факти, що підтверджують підстави для стягнення аліментів, форму та розмір аліментів, а також нормативну базу.

Найперше, що потрібно зазначити — це інформація про позивача та підстава позову.

Тут ви вказуєте:

що ви є матір’ю або батьком дитини,

що дитина проживає саме з вами.

Це потрібно, щоб суд визначив, з якої сторони перебуває дитина і хто фактично несе витрати на її утримання.

Далі необхідно зазначити дані про дитину. Тут важливо вказати ім’я, прізвище та по батькові дитини, її дату народження та місце проживання.

Важливо вказати, що відповідач не бере участі в утриманні.

У цій частині потрібно дуже коротко і фактично викласти:

що відповідач матеріально не допомагає,

що витрати на дитину несете лише ви,

що спроб добровільно розв’язати питання не було або вони не дали результату.

Якщо ж батько бере участь у вихованні, але розмір аліментів потрібно визначити офіційно, слід написати:

“Батько бере участь у вихованні дитини, однак розмір матеріальної допомоги між нами офіційно не визначений. З метою встановлення чіткого та законодавчо закріпленого розміру аліментів прошу суд визначити їх у розмірі (вказати частку/суму)”.

Далі потрібно вказати спосіб стягнення. Це може бути частка від офіційного доходу відповідача (¼ частини всіх видів його доходу щомісячно на одну дитину, ⅓ на двох дітей та половина доходу на трьох і більше дітей).

Якщо відповідач не працює офіційно або ж має нестабільний дохід, з нього стягують тверду грошову суму, тобто фіксовану суму аліментів. Про це також слід зазначити.

Можливий і комбінований спосіб стягнення. Він поєднує два види аліментів — відсоток від доходу та фіксовану суму (наприклад, окрема щомісячна оплата за навчання чи лікування). Такий варіант використовують рідше і зазвичай у складних ситуаціях, коли одного методу недостатньо, щоб забезпечити дитині все необхідне.



Виплати, які призначить суд, не можуть бути меншими за мінімальний гарантований розмір аліментів. Він становить 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2025 році це: 1 281,50 грн на місяць — для дітей до 6 років;

1 598,00 грн на місяць — для дітей від 6 до 18 років. Це найменший розмір аліментів, який може бути визначений судом, навіть якщо платник має низький дохід або не працює офіційно. Якщо дохід стабільний або високий — сума може бути значно більшою, залежно від потреб дитини та можливостей платника.

Ця частина є центральною — саме вона визначає, що ви просите.

У заяві важливо вказати, з якого моменту мають стягувати аліменти. За законом їх присуджують з дня подання позову або заяви про судовий наказ. Тому в тексті позову варто написати: “Прошу стягувати аліменти, починаючи з дня подання цієї заяви до суду”.

Важливим є і нормативне обґрунтування. Тут можна вказати коротко:

“На підставі статей 180–183 Сімейного кодексу України прошу суд задовольнити позов”.

Далі формально: підпис і дата заповнення.

Заява на аліменти: орієнтовний текст

Я, (ПІБ), є матір’ю неповнолітньої дитини (ПІБ дитини, дата народження). Дитина проживає разом зі мною за адресою (адреса). Відповідач (ПІБ) є батьком дитини та зобов’язаний брати участь у її утриманні. Добровільно матеріальної допомоги на дитину він не надає, витрат на харчування, одяг, медичні потреби та розвиток не компенсує.

У зв’язку з цим прошу суд стягнути з відповідача аліменти на утримання дитини у такому розмірі:

(вказати частку / тверду суму / комбінований спосіб).

Прошу стягувати аліменти щомісячно, починаючи з дня подання цієї позовної заяви, і до досягнення дитиною повноліття.

На підставі статей 180–183 Сімейного кодексу України прошу суд задовольнити позов.

Дата Підпис (електронний)

Підтвердження та додатки до позову про стягнення аліментів

Наступним кроком система пропонує підтвердити, що інших аналогічних заяв до позивача ви не подавали.

До заявки треба додати електронні копії документів:

— свідоцтво про народження дитини;

— ваш паспорт та ІПН;

— довідку про місце проживання дитини;

— інші матеріали: витрати, листування, довідки тощо (за наявності).

Суд розглядає таку справу протягом кількох місяців. Якщо відомостей про місце проживання другого з батьків немає, суд повідомляє його через оголошення. Розгляд не зупиняється навіть тоді, коли батько чи мати уникають контакту.

Що відбувається після видачі судового наказу або рішення про стягнення аліментів

Готовий наказ чи рішення суд надсилає в електронний кабінет користувача. Документ можна одразу передати до виконавчої служби онлайн через особистий кабінет “Електронного суду”. Державні виконавці відкривають провадження, шукають доходи та майно боржника, можуть накладати арешти, забороняти виїзд за кордон і керування авто у разі великої заборгованості.

Чи можуть виникнути проблеми через погану якість документів або помилки

Так. Якщо у заяві неправильно вказані дані другого з батьків — наприклад, неточна дата народження чи помилки у прізвищі — виконавцям буде складніше відкрити провадження. Тому перед подачею варто перевірити всі відомості двічі.

Також для перерахування коштів необхідно мати рахунок у форматі IBAN, а не просто номер картки.

Як перевірити статус своєї заяви на аліменти

Статус судового наказу можна подивитися в застосунку “Дія” у вкладці “Суд”.

Статус позову в “Електронному суді” відображається у кабінеті користувача. Там само можна отримати електронні копії документів та завантажити рішення.

Раніше ми публікували детальну інструкцію про те, як оформити аліменти через суд із детальним роз’ясненням юристки.