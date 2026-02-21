Підтримка. Ілюстраційне фото: Pexels

Українським захисникам та їхнім родинам доводиться збирати документи для виплат, шукати інформацію про лікування чи з’ясовувати статус зниклого безвісти за багатьма процедурами, з якими вони ще не стикались. Щоб зняти це навантаження з бійців та їхніх сімей, у Збройних силах України створили спеціальну структуру — групи соціального супроводу.

Як це працює, хто може отримати допомогу та чому ці підрозділи є важливою ланкою комунікації між армією і родиною розповідаємо у матеріалі Вільного Радіо.

Від волонтерства до державної системи

Тривалий час функцію підтримки бійців брали на себе волонтери, ініціативні командири або побратими. Такі групи існували фактично “за периметром” офіційного війська. Проте досвід показав, що цей механізм потребує системності.

З 2024 року групи соціального супроводу (або патронатні служби) стали офіційною штатною структурою у ЗСУ. Тепер такі підрозділи створюються в органах військового управління, військових частинах, навчальних центрах та шпиталях. Їхня діяльність регулюється постановою Кабміну та спеціальною Дорожньою картою Генштабу.

Хто саме займається супроводом

Головний структурний підрозділ, який координує цю роботу — Центральне управління цивільно-військового співробітництва (ЦУЦВС, CIMIC J9) Генштабу ЗСУ.

Саме фахівці на місцях — у бригадах та батальйонах — стають “єдиним вікном” для звернень. Вони підтримують зв’язок між військовим, його родиною, медичними закладами та органами влади (соцзахистом, місцевим самоврядуванням).

Кому і з чим допомагають патронатні служби

Спектр роботи патронатних служб охоплює найбільш вразливі категорії військовослужбовців та їхніх рідних. Зокрема, вони працюють із:

пораненими, які перебувають на лікуванні;

військовими, що готуються до звільнення зі служби;

звільненими з полону, які проходять реінтеграцію;

родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників.

Важливо: групи соціального супроводу не займаються лікуванням.

Завдання супроводу — допомогти розібратися з процедурами під час лікування:

як отримати направлення на ВЛК (військово-лікарську комісію)

як оформити документи для експертних команд оцінювання (колишні МСЕК);

як потрапити на реабілітацію чи протезування.

Основні напрямки допомоги:

Документальний супровід: допомога в оформленні посвідчень (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни), що є підставою для пільг і компенсацій. Комунікація з родинами: роз’яснення прав та гарантій для сімей загиблих, полонених чи зниклих безвісти. Підтримка зв’язку: фахівці пояснюють родині, що відбувається з військовим, та допомагають не загубитися в документах.

Як система змінюватиметься далі

Міноборони анонсує подальший розвиток системи. Зокрема, планується перерозподілити навантаження, залучивши до роботи фахівців у ТЦК та СП, щоб розвантажити бойові частини.

Крім того, готується до впровадження інформаційно-комунікаційна система “Супровід”. Вона має цифровізувати процеси та підвищити ефективність підтримки, особливо коли йдеться про родини полонених та загиблих героїв.

Як групи супроводу працюють на практиці: досвід 56-ї бригади

Про специфіку роботи та конкретні завдання групи соціального супроводу 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ми розпитали начальника групи соціальної супроводу секції цивільно – військового співробітництва Романа Приходько.

За його словами, головна особливість роботи — це нерозривність процесів. Неможливо просто видати папірець, ігноруючи стан людини.

“Все в комплексі. Зазвичай під час спілкування з родинами чи з військовослужбовцями надається одночасно і психологічна підтримка, і допомога, і надається юридична консультація, і виробляються та надсилаються необхідні документи”, — наголошує Роман.

Начальник групи зазначає, що служба супроводу працює як із чинними військовослужбовцями бригади, так і з їхніми родинами.

“Ми супроводжуємо поранених військових — тих, хто отримав контузії, травми чи захворювання під час служби, допомагаємо їм проходити військово-лікарські та медичні комісії.Окремий напрям — підтримка родин загиблих, зниклих безвісти або тих, хто перебуває в полоні. Йдеться про допомогу з пільгами, гарантіями та взаємодію з органами влади.

Також ми беремо участь у відновленні та адаптації військових, які були позбавлені особистої свободи через війну, допомагаємо з оформленням статусу учасника бойових дій і інших необхідних документів.

Наша задача — комунікувати з держорганами, виявляти порушення прав військових і домагатися реалізації їхніх соціальних гарантій”, — пояснює Приходько.

Тільки у січні 2026 року група соціального супроводу бригади опрацювала звернення щодо:

45 військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин;

10 військовополонених;

1 звільненого з полону.

Як зв’язатися з службою та коли чекати на відповідь

За словами Романа, родини військових з різних підрозділів часом скаржаться на складність комунікації з частинами. У 56-й бригаді пояснюють: не обов’язково чекати складної процедури звернення через стройову частину — канали зв’язку відкриті.

“В службі супроводу для комунікації з військовослужбовцями та родинами існує гаряча лінія, групи в месенджерах, де є всі контакти посадових осіб груп супроводу бригади та батальйонів”, — розповідає начальник групи.

Він додає, що саме ці канали є основними, що дозволяє вирішувати проблеми оперативно.

Терміни відповіді залежать від типу запиту:

Телефонна консультація: відповідь надається одразу.

Адвокатський запит: опрацьовується до 5 днів.

Письмовий запит: згідно із законодавством, відповідь надається у термін від 10 до 30 днів.

Водночас варто враховувати і виклики, які мають такі служби. Вони можуть впливати на оперативність допомоги. Роман відверто говорить про брак кваліфікованих кадрів, а також покладання на службу обов’язків, які не входять до її компетенції.

Окреме болюче питання — забезпечення. За словами військового, фінансування фактично відсутнє. Поїздки до поранених у шпиталі чи зустріч звільнених з полону часто відбуваються за власний рахунок офіцерів або завдяки допомозі волонтерів. Також група активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, які допомагають закривати запити родин.

