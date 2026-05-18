Як працюватиме ДРАЦС у Краматорську 20-21 травня: графік

Документи у ДРАЦС. Ілюстративне фото: "varta1"

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську визначив додаткові дні прийому громадян. Їх чекатимуть 20 та 21 травня за звичною адресою.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 20 та 21 травня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Відділ працюватиме для надання консультацій, розв’язання питань отримання повторних документів. А ще можна отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо. Для попереднього запису можна звернутися за цим номером телефону: +38 (067) 586-25-77.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

