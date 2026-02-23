Документи в ДРАЦС. Ілюстративне фото: Getty Images

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську у лютому прийматиме громадян ще два рази. Їх чекатимуть 24 та 25 лютого за звичними адресою й графіком.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Відвідувачів закликали приходити з 9:00 до 15:00. Адреса ДРАЦСу в Краматорську не змінилася, він продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

У Краматорській міськраді зазначили, що відділ працюватиме для надання консультацій, розв’язання питань отримання повторних документів. Окрім цього, громадяни матимуть змогу отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також іншу підтримку.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

