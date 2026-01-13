Документи у ДРАЦС. Ілюстративне фото: "varta1"

У Краматорську відділ державної реєстрації актів цивільного стану запрошує охочих отримати необхідні документи. Вони оновили дати та години прийому для місцевих на середину січня 2026-го. Як працюватимуть на початку місяця — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 14 та 15 січня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Так, відділ працюватиме для надання консультацій, розв’язання питань отримання повторних документів. А ще можна отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

