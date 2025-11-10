Як прийматиме ДРАЦС у Краматорську в листопаді 2025-го (ГРАФІК)

Документи у ДРАЦС. Ілюстративне фото: "varta1"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Краматорський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у першій половині листопада прийматиме охочих 12 та 13 числа. Адреса ДРАЦС, як і графік його роботи, не зазнали змін.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 12 та 13 листопада. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Так, відділ працюватиме для надання консультацій, розв’язання питань отримання повторних документів. А ще можна отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, з 7 листопада Краматорське автотранспортне підприємство зупиняє рух своїх автобусів до селища Комишуваха. Таке рішення ухвалили на тлі погіршення безпекових умов.