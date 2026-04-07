Відправлення від Укрпошти. Ілюстративне фото: Укрпошта

У неділю, 12 квітня, православні та греко-католики святкуватимуть Великдень: через свято Укрпошта та “Нова пошта” працюватимуть за скороченим розкладом. Розповідаємо, за яким саме.

Про оновлені графіки попередили у пресслужбах “Нової пошти” та Укрпошти.

Так, Укрпошта на Великдень відкриє відділення пізніше, ніж зазвичай: вони запрацюють із 12:00. У суботу, 11 квітня, а також у понеділок, 13 квітня, поштовий перевізник працюватиме у звичному режимі, повідомили в Укрпошті.

Там закликали клієнтів перевіряти графіки роботи кожного конкретного відділення у застосунку “Укрпошта 2.0” (доступне на Android та iOS) або на сайті.

“Нова пошта” також на Великдень працюватиме за скороченим графіком: відділення відкриють о 10:00 та закриють о 16:00. У суботу та понеділок графіки також будуть стандартними. Знайти відділення можна на мапі за посиланням.

