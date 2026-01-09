Підтримайте Вільне Радіо
У Гродівській громаді військовослужбовці, які вперше підписали договір про проходження служби в ЗСУ або були мобілізовані, можуть разово отримати матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Розповідаємо детальніше, що для цього необхідно.
Для того, щоб оформити виплату, військовий повинен написати заяву.
До заяви потрібно додати:
Папери мають бути завірені особисто або за встановленим порядком.
Подати їх можна особисто за адресою Дніпро, вулиця Воскресенська, 27, поштою через “Нову пошту”, “Укрпошту”, або онлайн, надіславши скан-копії заяви та документів на електронну пошту громади чи через форму зворотного зв’язку на сайті.
“Головне — вказати контактний номер телефону, щоб працівники відділу могли зв’язатися та уточнити деталі”, — зазначає в коментарі Вільному Радіо начальниця відділу управління соціального захисту населення Гродівської громади Тетяна Васильчук.
Якщо виникають питання щодо документів або подання заяви, можна звернутися телефоном до селищної ради за номером +38 (066) 795 18 72 або до відділу соціального захисту за номером +38 (050) 188 58 43, а також прийти на особистий прийом у Дніпрі.
Нагадаємо, у Гродівській громаді визнали ще шість сіл тимчасово окупованими Росією — загалом таких населених пунктів тепер 22. Адмінцентр громади — Гродівка — наразі не увійшов до цього переліку, попри заяви аналітиків.