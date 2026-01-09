Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Гродівській громаді військовослужбовці, які вперше підписали договір про проходження служби в ЗСУ або були мобілізовані, можуть разово отримати матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Розповідаємо детальніше, що для цього необхідно.

Для того, щоб оформити виплату, військовий повинен написати заяву.

Приклад заяви для отримання одноразової грошової допомоги для військових, які вперше підписали договір про проходження служби в ЗСУ або були мобілізовані

Заява для отримання одноразової грошової допомоги для військових, які вперше підписали договір про проходження служби в ЗСУ або були мобілізовані. Фото: Гродівська СВА

До заяви потрібно додати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

банківські реквізити для переказу коштів;

довідку з військової частини форми 5, яка підтверджує, що військовослужбовець перебуває на службі з конкретної дати по теперішній час.

Папери мають бути завірені особисто або за встановленим порядком.

Подати їх можна особисто за адресою Дніпро, вулиця Воскресенська, 27, поштою через “Нову пошту”, “Укрпошту”, або онлайн, надіславши скан-копії заяви та документів на електронну пошту громади чи через форму зворотного зв’язку на сайті.

“Головне — вказати контактний номер телефону, щоб працівники відділу могли зв’язатися та уточнити деталі”, — зазначає в коментарі Вільному Радіо начальниця відділу управління соціального захисту населення Гродівської громади Тетяна Васильчук.

Якщо виникають питання щодо документів або подання заяви, можна звернутися телефоном до селищної ради за номером +38 (066) 795 18 72 або до відділу соціального захисту за номером +38 (050) 188 58 43, а також прийти на особистий прийом у Дніпрі.

Нагадаємо, у Гродівській громаді визнали ще шість сіл тимчасово окупованими Росією — загалом таких населених пунктів тепер 22. Адмінцентр громади — Гродівка — наразі не увійшов до цього переліку, попри заяви аналітиків.