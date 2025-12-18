Ще шість сіл Гродівської громади визнали окупованими: перелік

Окуповані села Гродівської громади. Колаж: DeepState, Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Гродівській громаді визнали ще шість сіл тимчасово окупованим Росією — загалом таких населених пунктів тепер 22. Адмінцентр громади — Гродівка — не увійшов до цього переліку, попри заяви аналітиків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №1700.

Перелік тимчасово окупованих Росією територій України доповнили ще шість сіл Гродівскої громади у Покровському районі — такими їх вважають від 11 листопада 2025-го. Йдеться про:

село Єлизаветівка;

село Малинівка;

село Миколаївка;

село Мирне;

село Новоторецьке;

село Шевченко Перше.

Зазначимо, що Гродівська селищна територіальна громада має 32 населених пункти. З них в окупації загалом 22 селища — 16 визнали загарбаними раніше.

Водночас адмінцентр — Гродівка — досі перебуває під контролем України, попри дані аналітиків DeepState. На мапі вони вказують, що селище окуповане з вересня 2025 року.

Нагадаємо, три з чотирьох населених пунктів Часовоярьскої громади тепер офіційно визнані тимчасово окупованими територіями. Водночас адмінцентр громади, місто Часів Яр, залишається зоною активних бойових дій.