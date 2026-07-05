Як влада Старомлинівської громади прийматиме місцевих з липня по вересень 2026-го: графік, контакти

Начальниця Старомлинівської сільської ВА Альона Лєвтєрова. Фото: Краматорська районна державна адміністрація

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У Старомлинівській громаді затвердили нові графіки особистих прийомів та гарячої лінії з головою військової адміністрації Альоною Лєвтєровою. Зустрітися з посадовицею можна буде двічі на місяць, як і отримати відповіді на запитання телефон.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження на сайті Старомлинівської ВА.

Начальниця сільської військової адміністрації Альона Лєвтєрова особисто прийматиме вихідців громади у першу та третю середу кожного місяця — такий графік затвердили до вересня 2026-го. Поспілкуватися з посадовицею особисто можна буде з 10 до 12 години, однак за попереднім записом: +38 (095) 894-89-02.

Окрім начальниці, на зустрічах можуть бути представники виконавчих органів Старомлинівської сільради та структурних підрозділів. Їх запросять за потреби, аби надати відповіді на питання.

Для тих, хто не зможе відвідати особистий прийом, організують гарячу лінію — з 14 по 16 годину — в такі дати:

8 липня;

22 липня;

12 серпня;

26 серпня;

9 вересня;

23 вересня.

Зателефонувати Альоні Лєвтєровій можна буде за зазначеним вище номером.

Нагадаємо, в середньому від 46 до 107 тис. грн на місяць отримують начальники військових адміністрацій Донецької області у 2026 році. Вільне Радіо розповідало, кому доплачували за напруженість, кому — за роботу у вихідні, а хто отримав нову посаду, а разом з нею майже втричі більшу зарплату.