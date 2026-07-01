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У травні 2026 року Кабінет Міністрів України оновив правила декларування та реєстрації місця проживання. Головна зміна стосується родин, де один із батьків перебуває у полоні або зник безвісти: тепер зареєструвати або зняти з реєстрації дитину до 18 років можна без згоди бранця. Як працює спрощений механізм та які ще важливі зміни запровадив уряд — пояснюємо в матеріалі.

Про нововведення журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2026 року.

Як у 2026 році зареєструвати дитину

Раніше для реєстрації або зняття дитини з місця проживання потрібна була згода обох батьків. Від 13 травня 2026 року під час воєнного стану та ще впродовж шести місяців після його завершення діє виняток: якщо один із батьків у полоні або зник безвісти, достатньо згоди лише одного з батьків.

Для реєстрації дитини потрібно виконати кілька кроків:

Підготуйте документ, що підтверджує статус другого з батьків

Для спрощеної процедури потрібно надати один із документів:

якщо людина зникла безвісти — витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

якщо перебуває в полоні — довідку про перебування в полоні, видану Міноборони, ЗСУ, правоохоронцями або іншими уповноваженими органами.

Подайте заяву

Подати документи можна:

особисто у ЦНАПі;

в органі реєстрації;

поштою;

через електронні сервіси.

Врахуйте обмеження

Кабмін також посилив захист житлових прав дітей. Якщо людина змінює місце реєстрації та автоматично виписується зі старої адреси, але там залишаються зареєстрованими її малолітні діти (до 14 років), таку виписку можуть скасувати. Тобто батьки не можуть виписатися, залишивши тільки дитину зареєстрованою за старою адресою.

Про скасування реєстраційної дії повідомлятимуть поштою, електронною поштою або через “Дію”.

Які ще зміни запровадив Кабмін

Окрім нових правил для родин полонених і зниклих безвісти, уряд запровадив низку інших змін.

1. Помилки в даних можна виправити через “Дію”

Якщо у ваших даних або даних дитини є друкарська чи інша технічна помилка, тепер не обов’язково йти до ЦНАПу. Подати заяву на виправлення можна через портал “Дія”. Після перевірки дані мають оновити в день звернення або наступного робочого дня.Адміністративний збір за це не стягують.

2. Для іноземців посилили вимоги

Іноземці та люди без громадянства під час реєстрації місця проживання тепер повинні подавати більше документів. Окрім посвідки на проживання, потрібно надати оригінал документа, що посвідчує особу, а також офіційно завірений переклад сторінки з особистими даними українською мовою.

3. Старі назви вулиць більше не проблема

Якщо у документах вказана стара назва перейменованих вулиці, міста чи району, це більше не буде підставою для відмови. Те саме стосується випадків, коли людина змінила прізвище чи ім’я, але в реєстрах ще залишилися старі дані. Орган реєстрації має провести процедуру та оновити інформацію.

4. Власники житла бачитимуть менше персональних даних

Власник житла, як і раніше, може отримати інформацію про людей, зареєстрованих у його нерухомості. Втім тепер у витягу не показуватимуть усі персональні дані мешканців — зокрема унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та податковий номер.

5. Неповний пакет документів — більше не автоматична відмова

Якщо людина подала не всі документи, їй більше не повинні одразу відмовляти. Тепер заяву можуть залишити без руху й дати час виправити недоліки. Якщо заявник донесе документи вчасно, датою подання вважатиметься день першого звернення.

6. Дані для реєстру виборців оновлюватимуть автоматично

Державна міграційна служба автоматично передаватиме дані про громадян, які:

– досягли 18 років;

– змінили місце проживання;

– знялися з реєстрації.

Це має пришвидшити оновлення Державного реєстру виборців.

7. Арешт житла не завжди означає заборону на реєстрацію

Раніше судовий арешт нерухомості міг повністю заблокувати реєстрацію місця проживання. Тепер цього недостатньо для автоматичної відмови. Відмовити можуть лише тоді, якщо в судовому рішенні прямо вказано заборону на реєстрацію або декларування місця проживання в житлі.

8. Людям без свого житла спростили реєстрацію

Тепер люди, які не мають постійного місця проживання, можуть реєструвати його за адресами спеціалізованих соціальних установ або інших закладів, які надають послуги з проживанням.

9. Паперовий витяг можна отримати в будь-якому ЦНАПі

Отримати паперовий витяг про місце проживання тепер можна у будь-якому ЦНАПі або органі реєстрації на території України. Звертатися лише за місцем прописки більше не потрібно.

10. Більше процесів перевели в цифровий формат

Уряд також розширив електронну взаємодію між державними реєстрами через систему “Трембіта”. Це має пришвидшити перевірку даних, скоротити кількість паперових документів і посилити захист персональної інформації.

Раніше ми розповідали, де у 2026 році працюють управління та відділи соцзахисту Донеччини, як із ними зв’язатися та де приймають переселенців із регіону.