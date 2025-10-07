За придбання та збут наркотиків засудили чоловіка. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Уродженця Бахмутського району Олександра В. засудили до восьми років та двох місяців позбавлення волі за незаконне придбання та зберігання наркотиків із метою збуту. Фігурант справи встиг залишити сім “закладок” у Добропіллі, а також два “супер клади” поблизу шахти Добропільської.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Згідно з матеріалами справи, раніше засуджений Олександр В. на початку червня 2025 року вступив у змову з іншою особою для розповсюдження закладок із наркотиками у районі Добропілля. 30 червня він отримав через “Нову пошту” відправлення від співучасника, в якому були наркотики різного типу у “особливо великому розмірі”. Серед них — PVP, МДМА, ММС, амфетамін та метамфетамін.

Засуджений переніс наркотики до себе додому та, за вказівкою співучасника, сформував два так звані “супер клади”. У кожному з них у “особливо великих розмірах” були пігулки МДМА, а також PVP, ММС та амфетамін. Фігурант справи заховав ці згортки поблизу терикону шахти “Добропільської”, аби пізніше продати.

Далі він сформував сім менших згортків із PVP за допомогою червоної ізоляційної стрічки та 5 липня пішов ховати їх у лісосмузі поблизу вулиці Київської в Добропіллі. Пізніше цієї доби чоловіка затримали поліцейські для перевірки документів. Він зізнався, що продає наркотики, після чого його затримали.

Протягом наступних днів правоохоронці виявили та конфіскували сім “закладок”, а також два “супер клади”. Окрім цього, з місця помешкання фігуранта забрали ще не запаковані наркотики.

На суді чоловік визнав свою провину та покаявся. 1 жовтня він уклав угоду про визнання винуватості з керівником Покровської окружної прокуратури. 3 жовтня суд затвердив цю угоду.

Фігуранта справи визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України) та засудили до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігурант справи не до кінця відбув попереднє покарання за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне поводження із наркотиками без мети збуту), тому за сукупністю вироків фінальне покарання для засудженого становить вісім років та два місяці в’язниці, а також конфіскація майна. Відбування терміну рахують із дня затримання, тобто з 5 липня 2025 року. Чоловік також залишився винен державі 109 642 гривні 20 копійок за проведення експертиз.

Мобільний телефон, за допомогою якого фігурант замовив наркотики, конфіскували у власність держави, адже його визнали засобом вчинення злочину. Інші конфісковані предмети, зокрема психотропні речовини, постановили знищити.

У фігуранта справи є 30 днів на оскарження вироку, після чого він набуде законної сили.

