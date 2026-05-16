Повернення до постійного місця проживання, переїзд за кордон або добровільна відмова від довідки — основні підстави для зняття з обліку ВПО. У матеріалі розповідаємо, у яких випадках необхідно скасовувати цей статус, як подати заяву онлайн або особисто та скільки часу триває процедура.
Довідка ВПО є безстроковою. Водночас її дію можуть припинити за заявою самого переселенця або через зміну обставин.
Підставами для зняття з обліку є:
Якщо людина повернулася додому, але продовжує отримувати допомогу як переселенець, її можуть змусити повернути неправомірно виплачені кошти. Тому про зміну обставин варто повідомити офіційно.
Подати заяву можна через застосунок або на онлайн-порталі “Дія”.
У застосунку потрібно виконати наступні кроки:
Щоб подати заяву на онлайн-порталі “Дія”, потрібно виконати такі кроки:
Після цього ваша заява буде надіслана на опрацювання. Воно зазвичай триває до 15–20 хвилин. Після розгляду результат з’являється в особистому кабінеті та надходить на електронну пошту.
Після підтвердження скасування довідка зникає з “Дії”. Водночас оновлення інформації в державних реєстрах може тривати ще одну-дві доби.
Подати заяву можна особисто або через законного представника. Для цього потрібно звернутися до:
На місці необхідно написати заяву про відмову від довідки ВПО. Із собою потрібно мати:
Рішення про скасування статусу ухвалюють протягом трьох робочих днів.
Скасування довідки означає припинення обліку як внутрішньо переміщеної особи, державної грошової допомоги для ВПО та інших соціальних гарантій, пов’язаних зі статусом.
Якщо у довідці були зазначені діти або інші члени родини, їх також знімають з обліку одночасно з основним заявником.
Повторне отримання статусу можливе лише у разі нового вимушеного переміщення з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій.
Якщо ж людина не повертається до постійного місця проживання, а просто змінює адресу в іншому регіоні України, статус скасовувати не потрібно. У такому випадку переселенець зобов’язаний повідомити органи соцзахисту про нове місце проживання протягом 10 днів після прибуття. Це дозволить зберегти право на виплати та уникнути розбіжностей у державних реєстрах.
Раніше ми розповідали, що в Україні планують запустити експериментальний проєкт із будівництва муніципального житла для представників вразливих категорій населення, зокрема ВПО. Таке житло передбачають надавати в оренду. Наразі відомо, що для участі у проєкті відібрали п’ять міст — Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький.