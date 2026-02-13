ДСНС — це не лише служба порятунку за номером 101. Жителі громад можуть звернутися до надзвичайників, якщо виявили порушення пожежної безпеки, неналежний стан укриттів та інші загрози. Розповідаємо, що необхідно знати перед підготовкою звернення до ДСНС, якими способами його можна подати та у які строки його мають розглянути.

Звернення до Державної служби надзвичайних ситуацій подають у разі:

порушень пожежної безпеки у житлових будинках, школах, лікарнях, торговельних центрах чи на підприємствах;

зачинених або захаращених евакуаційних виходів;

відсутності чи несправності вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;

неналежного стану або недоступності укриттів;

аварійності будівель;

інших загроз виникнення надзвичайних ситуацій.

Звернення зазвичай розглядають упродовж одного місяця з моменту надходження. Якщо питання не потребує додаткової перевірки чи вивчення, відповідь надають оперативно — не пізніше ніж за 15 днів. У разі потреби термін розгляду можуть продовжити, однак загальний строк опрацювання звернення не може перевищувати 45 днів.

Що потрібно знати перед поданням звернення

У зверненні обов’язково мають бути зазначені:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

місце проживання;

електронна пошта або інші контакти (для електронних звернень);

суть порушеного питання;

підпис і дата.

Звернення, оформлені без дотримання цих вимог, повертають заявнику з роз’ясненнями протягом десяти днів.

Подати звернення до ДСНС можуть не лише громадяни України. Таке ж право мають іноземці та люди без громадянства, які законно перебувають на території України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Як подати письмове звернення до ДСНС

Письмове звернення можна написати від руки або надрукувати. Надіслати його можна у кілька способів:

поштою або особисто на адресу: вул. Олеся Гончара, 55а, м. Київ, 01601 (вхід до приймальні громадян з вул. В’ячеслава Липинського);

електронною поштою: [email protected] .

Під час особистого подання заяви необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу. Якщо звернення від вашого імені подає інша людина, вона повинна мати офіційний документ або довіреність, які підтверджують її повноваження.

Інформацію про реєстрацію та розгляд звернення можна уточнити за телефоном ДСНС: (044)202-31-78.

Як подати електронне звернення до ДСНС

Електронне звернення оформлюють у довільній формі, але воно обов’язково має містити підпис автора та електронну адресу для відповіді або інші контакти. Надіслати його можна:

Як подати усне звернення до ДСНС

Аби подати усне звернення до надзвичайників, можна зателефонувати на гарячі лінії:

1545 — урядова гаряча лінія (працює цілодобово);

1536 — гаряча лінія МВС (працює згідно з графіком роботи з пн-пт з 9:00 – 18:00).

Особистий прийом громадян

В умовах воєнного стану особистий прийом громадян у ДСНС тимчасово не здійснюється через посилені заходи безпеки та відсутність укриття в адміністративній будівлі.

Водночас громадяни можуть реалізувати право на звернення у письмовій, електронній або усній формі.

Як оскаржити рішення або бездіяльність посадовців

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України “Про звернення громадян”, якщо заявник не згоден з рішенням або вважає, що звернення залишили без належного реагування, він має право:

подати скаргу до вищестоящого органу або посадовці;

звернутися до суду;

подати звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Чинний Уповноважений — Дмитро Лубінець.

Звернення до Омбудсмана можна подати особисто, поштою за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8 або через скриньку за тією ж адресою. Також надіслати звернення можна електронною поштою: [email protected].

Також діє безкоштовна гаряча лінія: 0-800-501-720.

Скаргу подають протягом одного року з моменту ухвалення рішення, але не пізніше одного місяця з дня, коли про нього стало відомо заявнику.

