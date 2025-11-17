Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Через обстріли 16 листопада в частині селищ Краматорської громади запровадили аварійні знеструмлення. У самому Краматорську світло наразі є, проте енергетична ситуація залишається нестабільною.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради Ігор Єськов.

За інформацією посадовця, у ніч на 17 листопада в Краматорську діяли аварійні відключення, проте станом на ранок світло в місті є. Водночас гіршою залишається ситуація в частині населених пунктів громади — вони досі знеструмлені через російські удари КАБами 16 листопада.

“У тих селищах, що [залишилися без світла] після обстрілу о 16:50 вчора, після двох КАБів, електропостачання ще не відновлено. Там ще присутні аварійні відключення. Аварійні роботи тривають, але строків відновлення електропостачання немає”, — розповів Ігор Єськов.

Раніше ми писали, що 16 листопада через російські удари частина Краматорська залишилася без світла. Знеструмлення торкнулося не тільки житлових будинків, а й міської інфраструктури.

Постійні проблеми з електроенергією у громаді тривають з 13 листопада. Тоді внаслідок ракетно-дронових ударів по енергетичних об’єктах її різні райони частково або повністю залишилися без світла.