Які програми грошової допомоги для військових є у 2026 році в Удачненській громаді та як податися (інструкція)

Які програми грошової допомоги для військових є у 2026 році в Удачненській громаді та як податися. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У 2026 році в Удачненській громаді діє 11 різних програм грошової допомоги для військових з громади. Розмір допомоги — від 5 до 200 тисяч на людину та залежить від категорії отримувача. На допомогу можуть розраховувати ті, хто уклав контракт із ЗСУ, кого мобілізували, хто потребує оплати за лікування або іпотеку, чи хто у полоні, загинув чи зник безвісти і грошей потребують члени родин. Розповідаємо у деталях, скільки можуть отримати коштів у кожному з випадків, як написати заяву за зразком та куди звертатися.

Усі дані про допомогу військовим журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит та “Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України”.

Гроші можуть отримати військові з Удачненської громади:

хто вперше уклав контракт на проходження військової служби — розмір допомоги визначатимуть члени спеціальної комісії ВА (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта. 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання. 4. Копія довідки з військової частини про виконання завдань в зоні ведення бойових дій; 5. Копія військового квитка; 6. Документ що свідчить про укладання контракту; 7. Реквізити банківського рахунку.

ті, кого мобілізували під час воєнного стану — розмір допомоги визначатимуть члени спеціальної комісії ВА (шаблон заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копія довідки з військової частини про виконання завдань в зоні ведення бойових дій; 5. Копія військового квитка з відміткою про мобілізацію, або інший підтверджуючий документ про мобілізацію до лав ЗСУ; 6. Реквізити банківського рахунку.

ті, хто дістав важке поранення та потребує лікування, можуть отримати 50 тисяч грн , але за умови, що документи про поранення оформили в останні 6 місяців (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копія документа, що підтверджує пільговий статус людини; 5. Довідки з лікувальних закладів; 6. Довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку людини; 7. Реквізити банківського рахунку.

члени родин загиблих під час захисту держави захисників та захисниць можуть отримати 50 тисяч грн (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копії документів, що підтверджують родинні стосунки; 5. Копія сповіщення про загибель військовослужбовця; 6. Копія свідоцтва про смерть; 7. Копія посвідчення членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України; 8. Особистий рахунок заявника в банку.

ті, хто потребують встановлення пам’ятника для близьких військових, які загинули під час війни, можуть отримати 50 тисяч грн (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копії документів, що підтверджують родинні стосунки; 5. Копія сповіщення про загибель військовослужбовця; 6. Копія свідоцтва про смерть; 7. Копія довідки про поховання; 8. Копія посвідчення членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України; 9. Особистий рахунок заявника в банку.

звільнені з полону можуть отримати 50 тисяч грн (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копія документа, що підтверджує звільнення з полону; 5. Особистий рахунок заявника в банку.

ті, хто потребують допомоги з оплатою іпотеки за житло, можуть отримати 200 тисяч грн з місцевого бюджету (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копія документа, що підтверджує пільговий статус; 5. Копія іпотечного договору на придбання житла на території України з додатками; 6. Особистий рахунок заявника в банку.

члени родин зниклих безвісти військових, які потребують грошей на покращення побутових умов можуть отримати 25 тисяч грн підтримки від громади (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копії документів, що підтверджують родинні стосунки; 5. Копія документа, що підтверджує пільговий статус; 6. Особистий рахунок заявника в банку.

діти зниклих безвісти військових можуть отримати 5 тисяч грн (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання заявника; 4. Копії свідоцтва про народження дитини; 5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитини; 6. Копія витягу про реєстрацію місця проживання дитини; 7. Копія свідоцтва про одруження, рішення суду про встановлення факту родинних відносин тощо; 8. Копія документа, що підтверджує пільговий статус; 9. Особистий рахунок заявника в банку.

які хотіли б отримати допомогу на День захисників та захисниць — 10 тисяч грн від громади (приклад заяви за посиланням );

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копія документа, що підтверджує пільговий статус; 5. Особистий рахунок заявника в банку.

ветерани, які здобувають призові місця в адаптивних видах спорту на державному та місцевих рівнях, можуть отримати: за 1-ше місце — 30 тисяч грн , 2-ге місце — 20 тисяч грн , 3-тє місце — 10 тисяч грн (приклад заяви за посиланням ).

Натисніть, щоб побачити перелік документів, який необхідний для подання заяви на цю допомогу. 1. Копія паспорта; 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 3. Копія витягу про реєстрацію місця проживання; 4. Копія документа, що підтверджує пільговий статус; 5. Копії документів, що підтверджують зайняті призові місця у спортивних заходах з адаптивних видів спорту на державному та місцевих рівнях; 6. Особистий рахунок заявника в банку.

Зазначимо на таку допомогу мешканці Удачненської громади можуть подаватися лише раз на рік.

Заяви разом з документами можна надіслати на електронну пошту військової адміністрації: [email protected].

З питаннями пропонують телефонувати на “гарячу лінію” ВА: (098)314-16-08 та уповноваженій зі звернень громадян: (050)020-28-38.

Нагадаємо, мешканці Удачненської громади, які мають статус ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників або постраждали від нацистських переслідувань, можуть отримати компенсацію за відпочинок у санаторіях. З місцевого бюджету на одну людину виділяють до 30 тисяч гривень.