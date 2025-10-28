Який вигляд має центр ВПО в Тростянці на Сумщині

Центр ВПО в Тростянці, 2025 рік. . Фото: "Суспільне. Суми"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Тростянці на Сумщині збудували за два роки центр для переселенців з прифронтових регіонів України. Перший етап робіт там завершили, тож нині займаються облаштуванням приміщені та пошуком персоналу. Скільки людей зможуть там мешкати, які умови — розповідаємо далі.

Деталями щодо новозбудованого центру для ВПО поділився міський голова Тростянця Юрій Бова у матеріалі “Суспільне. Суми”.

Житло для ВПО у Тростянці на Сумщині

Він розповів, що комплекс для переселенців у Тростянці збудували на території колишньої спортивної бази олімпійського резерву з біатлону. Загальна площа — 7 гектарів.

Об’єкт обладнаний власною системою водоочищення. До комплексу підвели 500 кВт електроенергії, а в разі перебоїв з електропостачанням працюватиме електростанція потужністю 600 кВт, яку місту подарували німецькі партнери. Зі слів посадовця, комплекс може автономно функціонувати під час надзвичайних ситуацій.

“Приблизно 100 мільйонів гривень було спрямовано на будівництво комплексу. Це були державні кошти, які до війни планувалося використати для будівництва басейну. Під час війни ми разом із Міністерством молоді та спорту погодили рішення спрямувати їх на створення центру для внутрішньо переміщених осіб. Ще щонайменше п’ять мільйонів гривень шукаємо на будування сховища – його в поки немає”, — каже міський голова.

Перший етап — монтування конструкцій — вже завершили, тож наразі триває облаштування приміщень меблями та побутовою технікою.

Центр складається з трьох корпусів. Адміністративний — там розмістять охорону, завідувача, а також медичний пункт. Другий — будівля з їдальнею, яка розрахована на 100 людей та працюватиме за принципом “шведського столу”, каже Бова.

“Готувати їжу у власних кімнатах не планується, адже для цього потрібні великі кухні та вентиляція, що технічно складно реалізувати. Проєктом передбачено, що харчуватися мешканці будуть у їдальні.

Ми зараз шукаємо кухарів — це, виявляється, дефіцитна спеціальність. Плануємо запровадити систему попередніх замовлень: людина може обрати сніданок чи вечерю за помірну вартість без націнок”, — уточнив голова Тростянця.

Наразі останнім корпусом став житловий. Він розрахований на близько 100 місць — усе залежатиме від складу родини. Загалом під помешкання у центрі мають 29 кімнат. Крім того, там облаштували дві невеликі кухні, дитячу кімнату для відпочинку та ігор.

“Є вільні ділянки для можливого розширення. Ми вже провели туди водопостачання, електрику, ведемо перемовини з міжнародними фондами щодо встановлення індивідуальних модульних будиночків. Один такий уже встановлено спільно з польськими партнерами — це невеликий дім із кухнею, санвузлом і спальнею, у ньому проживали лікар із дружиною”, — каже Юрій Бова.

Кого заселятимуть

Право проживати в центрі, зі слів посадовця, мають усі, хто отримав статус внутрішньопереміщеної особи. Заселення відбуватиметься поступово, після подання заявок до міської ради. Максимальна кількість мешканців — 100.

“Заселення буде поступовим, адже для повноцінного функціонування потрібні кухарі, технічний персонал, обслуговування. Зараз є проблема на законодавчому рівні: держава не покриває витрати на утримання персоналу. Територію потрібно прибирати, косити, освітлювати, охороняти — усе це потребує людей і коштів. Ми шукаємо законне рішення, як це організувати”, — розповів Бова.

Він також уточнив, що у Тростянці є робочі місця, тож адміністрація зацікавлена, аби переселенці не лише жили, а й мали можливість працювати. Таким людям, ймовірно, й надаватимуть пріоритет.

“Загалом у Тростянецькій громаді понад 2000 внутрішньо переміщених осіб. Частина з них повернеться до відремонтованих будинків — наприклад, на Привокзальній площі планується заселення 60 родин, ще 30 — у будинок біля лікарні”, — розповів міський голова.

Нагадаємо, влада Маріуполя запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України.