Японія передала Покровському історичному музею обладнання для експонатів: що саме

Підтримка Покровського історичного музею. Фото: Покровська МВА

Покровський історичний музей, який нині працює в евакуації, отримав обладнання від Японії. Устаткування допоможе мінімізувати ризик втрати або ж пошкодження експонатів та зберегти фонд.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Там розповіли, що для безпечного переміщення та надійного зберігання музейних предметів необхідні спеціальні матеріали та устаткування. Вони дозволяють мінімізувати ризики пошкодження.

Таку підтримку отримав Покровський історичний музей за програмою “Культура єднає: Музеї Японії – Музеям України”. У межах ініціативи їм передали:

металеві стелажі;

спеціальні коробки для зберігання та транспортування музейних предметів;

конверти для паперових експонатів.

“Ми щиро вдячні колегам з Японії за підтримку. Для музею, що працює в умовах постійної небезпеки, такі матеріали — це не просто обладнання, а реальна можливість зберегти нашу культурну спадщину для майбутніх поколінь”, — йдеться у повідомлені.

