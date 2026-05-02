Є загиблий чоловік та постраждала жінка: у багатоповерхівці Слов’янська спалахнула пожежа

Наслідки пожежі у Слов’янську, яка виникла у дев’ятиповерхівці 2 травня 2026 року. Фото: ДСНС Донецької області

У ніч на 2 травня 2026 року в дев’ятиповерхівці Слов’янська спалахнула пожежа в квартирі на другому поверсі. Під час гасіння полум’я рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка та постраждалу жінку. Останню евакуювали швидкою.

Про наслідки пожежі повідомили в пресслужбі ДСНС Донецької області.

“Під час гасіння загоряння надзвичайники виявили всередині квартири жінку, яка самостійно не могла покинути задимлене приміщення. Вогнеборці вивели її на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги”, — уточнюють рятувальники.

Пожежу вогнеборці загасили та нині з’ясовують причини її виникнення.

Жінка, яка постраждала внаслідок пожежі у Слов’янську 2 травня 2026 року. Фото: ДСНС Донецької області

Тіло загиблого чоловіка, яке виявили після пожежі у Слов’янську 2 травня 2026 року. Фото: ДСНС Донецької області

Нагадаємо, 1 травня 2026 року на Донеччині через удари росіян дістав поранення один житель Дружківки. Удари росіян за добу зруйнували 12 цивільний об’єкт та ще 6 — у ніч на 2 травня.