ЄС розробляє платформу для звільнення цивільних, яких незаконно утримує Росія: що відомо

Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський

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Європейський союз планує створити окрему платформу для сприяння звільненню українських цивільних, яких Росія утримує в незаконному полоні.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Каї Каллас, міністри закордонних справ мають розпочати обговорення ситуації з Україною та долею цивільних полонених, інформацію про яких отримати “набагато складніше, ніж, наприклад, про дітей”.

Високопосадовиця зазначила, що поза увагою часто залишається категорія цивільних, утримуваних на окупованих територіях, — серед них учителі та журналісти. За її словами, цим питанням вже займаються українські неурядові організації, а Євросоюз розглядає додаткові кроки.

“У нас багато розмов про військовополонених, а також про викрадених дітей. Але насправді є також цивільні особи, яких утримують на окупованих територіях. Це вчителі, журналісти. Тож у нас тут є неурядові організації з України, які займаються цим. І ми також обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Ми думаємо про запуск платформи, де ми зможемо виконати ці вимоги, щоб звільнити цих людей, а також отримати необхідну інформацію про цих затриманих людей”, — зазначила Кая Каллас.

Зазначимо, за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни можуть утримувати в неволі близько 16 тисяч цивільних українців. На червень українській стороні було відомо про 1878 підтверджених випадків такого утримання.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець напередодні відреагував на поширене російськими медіа відео із 10-річною дівчинкою з Костянтинівки, яку, за твердженнями окупантів, вивезли на тимчасово окуповану територію. Посадовець заявив, що цей випадок необхідно ретельно перевірити, а також закликав невідкладно розширити примусову евакуацію дітей із небезпечних районів Донеччини.