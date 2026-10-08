Мобілізація жінок в Україні: як російський фейк поширювали у пабліках окупованої частини Донеччини

Як російський фейк про обовʼязкову мобілізацію жінок до ЗСУ розповсюджували в окупаційних джерелах. Колаж: Вільне Радіо

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Упродовж вересня російські медіа й Телеграм-канали, орієнтовані зокрема на жителів окупованої частини Донеччини, поширювали повідомлення про нібито майбутню примусову мобілізацію жінок в Україні. Спочатку стверджували, що такого рішення від Києва нібито вимагає Європейський Союз, згодом — що мобілізація жінок “неминуча” та “скоро” розпочнеться.

Вільне Радіо проаналізувало заяви російських посадовців та повідомлення у Телеграм-каналах, які поширювали впродовж вересня. Розповідаємо, як поширювали цю тему та що насправді відомо про можливу мобілізацію жінок в Україні.

Від “Брюссель вимагає” до “мобілізація неминуча”

Одним із поштовхів для нової хвилі повідомлень стала заява Служби зовнішньої розвідки Росії 10 вересня. Там без наведення доказів заявили, що Єврокомісія нібито підтримує активізацію дискусії про мобілізацію жінок в Україні.

Скриншот з російських джерел

Представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас російська спецслужба приписала слова про те, що обговорення жіночої мобілізації є “кроком у правильному напрямку”. Також представники розвідки РФ стверджували, що Каллас нібито говорила про нестачу в Україні чоловіків, придатних до військової служби, а Брюссель начебто вимагає від Києва “перейти від слів до справи” та ухвалити політичне рішення про початок мобілізації жінок.

Скриншот з російських джерел

Цю заяву того ж дня почали поширювати російські медіа. Тему підхопили й ресурси, орієнтовані на аудиторію окупованої частини Донеччини. “Донбасс Сегодня” опублікував матеріал із заголовком “Женская мобилизация на Украине: Брюссель требует “перейти от слов к делу”, а Телеграм-канал “Донецк Медиа” писав, що в ЗСУ начебто “вимагають почати мобілізацію українок заради рівності”.

Скриншот з окупаційних джерел

Скриншот з окупаційних джерел

У наступні дні твердження продовжило поширюватися, але вже в інших формулюваннях. 15 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що примусова мобілізація в Україні, на його думку, “скоро може дійти й до жінок”. Його слова поширив, зокрема, Телеграм-канал “Курахово — Селидово — Покровск — Донбасс”, який має понад 45 тисяч підписників.

Скриншот з окупаційних джерел

Ще за кілька днів тема не зникла. В інших каналах уже писали про мобілізацію жінок не як про непідтверджену “вимогу Європи”, а як про очікуваний розвиток подій. Наприклад, канал “Донбасс решает” 18 вересня стверджував, що мобілізація жінок в Україні нібито “не викличе ні в кого здивування”, посилаючись на заяву російського військового.

Скриншот з окупаційних джерел

Протягом кількох днів одна тема пройшла шлях від непідтвердженої заяви російської розвідки про нібито “вимогу Брюсселя” до повідомлень у Телеграм-каналах, де мобілізацію жінок уже подавали як імовірний або майже неминучий сценарій.

Чи вимагав ЄС від України мобілізувати жінок

Підтверджень заяви російської розвідки немає. Проєкт Європейського Союзу з протидії дезінформації EUvsDisinfo перевірив твердження про нібито вимогу ЄС мобілізувати українок і відніс його до дезінформації.

Аналітики перевірили, зокрема, пресконференцію Каї Каллас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ 2 вересня, на яку посилалася російська сторона. Підтверджень, що Каллас закликала до мобілізації українських жінок або називала таку ідею “кроком у правильному напрямку”, немає. Російська Служба Зовнішньої Розвідки не надала запису, стенограми чи інших доказів приписаних їй слів.

Наступного дня після появи заяви її окремо спростував єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

“Було б дивно, якби Європа намагалася вказувати українцям, як проводити мобілізацію, зокрема мобілізацію жінок”, — заявив він 11 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

Кубілюс додав, що не здивований, що такі тези “надходять із Кремля”.

Що офіційно відомо про мобілізацію жінок в Україні

Ще до появи вересневої хвилі таких повідомлень, 25 серпня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно заявив, що примусову мобілізацію жінок в Україні не проводять, не готують і не розглядають. У комітеті також зазначили, що законодавчих ініціатив чи законопроєктів щодо цього немає.

Водночас військовий облік жінок та їхня мобілізація — різні речі.

За законом, на військовий облік мають ставати придатні за станом здоровʼя та віком жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки з іншими спеціальностями та професіями, спорідненими з військово-обліковими, можуть стати на облік за власним бажанням. А жінок, які перебувають на військовому обліку, у воєнний час можуть призвати на військову службу в добровільному порядку.

Раніше Вільне Радіо також аналізувало, які фейки та маніпуляції Росія заклала у нові підручники для школярів на окупованій Донеччині. Зокрема, дітям намагаються нав’язати тезу про нібито історичну належність Донбасу Росії, а російсько-українську війну пояснюють “захистом” жителів регіону.