Євген Налбата. Фото опубліковане КНП "ОЦЕМД та МК"

Від 21 березня виконуючим обов’язки директора Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (КНП “ОЦЕМД та МК”) став Євген Налбата — медичний директор установи з 2022 року. Попередню керівницю центру звільнили раніше у березні після перевірки Держаудитслужби.

Про призначення в.о. директора повідомили на сторінці Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Facebook.

“З 21 березня 2026 року розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації виконання обов’язків директора Центру покладено на Налбата Євгенія Анатолійовича. Євгеній Анатолійович має тривалий та успішний досвід роботи на керівних посадах в медичних закладах нашої області, з 2022 року працює медичним директором Центру” — йдеться у повідомленні установи.

13 березня начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підписав розпорядження про відсторонення попереднього директора центру після аудиту Державної аудиторської служби.

Попередньою директоркою установи була Світлана Рязанцева. Вона заступила на посаду у 2022-му та очолювала КНП “ОЦЕМД та МК” щонайменше до кінця 2025 року, як вказує у своїй щорічній декларації.

Нагадаємо, з квітня 2026-го програма “Доступні ліки” поповниться новими 37 препаратами. Зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.