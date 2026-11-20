48-річного жителя Волноваського району судитимуть за жорстоке поводження з цивільними, фото: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

48-річного жителя Волноваського району судитимуть за жорстоке поводження з цивільними. Слідство вважає, що, очолюючи т. зв. “Управління по боротьбі з організованою злочинністю”, він утримував людей у холодних тісних камерах, годував запліснявілим хлібом та тримав у наручниках біля батареї.

Про скерування до суду обвинувального акту щодо фігуранта повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, житель Волноваського району у 2013-2014 роках очолював управління в одному з правоохоронних органів регіону. Після захоплення Донецька НЗФ т. зв. “ДНР” він звільнився зі служби та пішов на співпрацю з окупантами. У 2015 році фігуранта призначили “заступником міністра – начальником управління боротьби з організованою злочинністю “МВС ДНР”.

Правоохоронці стверджують, що під керівництвом фігуранта у незаконно створеній установі безпідставно утримували цивільних. Зокрема, у 2017, 2018 та 2022 роках до спеціально відведеного приміщення доставлено 10 громадян. Їх звинувачували у нібито підривній діяльності проти т. зв. “ДНР”, причетності до правоохоронних і державних органів України.

“Дев’ятьох чоловіків й жінку утримували в нелюдських умовах. У холодних тісних камерах, не обладнаних санвузлами та вентиляцією, замість спальних місць були дерев’яні лавки. В таких приміщеннях розміщувалось до 40 бранців, незалежно від статі. Їх позбавляли достатнього для підтримки здоров’я харчування: годували два рази на тиждень супом із запліснявілим хлібом та на декілька діб взагалі позбавляли їжі. Двох людей тримали в наручниках, зокрема, пристебнутими до батареї”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Його дії правоохоронці розцінюють як жорстоке поводження з цивільним населенням, що суперечить статтям Женевської Конвенції.

48-річного фігуранта судитимуть за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України). У разі, якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, російський генерал Кузовльов міг наказати бити по будинках у Покровську в лютому 2023-го, йому оголосили про ще одну підозру.