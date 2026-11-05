Муніципальна няня у 2026 році: хто може отримати компенсацію та як її оформити

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Якщо ви хочете найняти няню для дитини, держава може компенсувати частину ваших витрат. Така допомога передбачена програмою “Муніципальна няня”. Пояснюємо, хто має право на компенсацію, скільки грошей можна отримати у 2026 році, хто може бути нянею і що робити, щоб виплата не зупинилася.
Попри назву, няню не призначає місто чи держава. Батьки самі знаходять няню, укладають із нею договір і платять за догляд за дитиною. Потім держава повертає їм частину цих грошей.
Програма працює з 2019 року. Її правила визначає постанова Кабінету Міністрів. Важливо, що компенсація не враховується до доходу сім’ї, тож вона не впливає на право отримувати інші державні допомоги.
На початку дії програми компенсацію могли отримати лише:
У 2024 році уряд переглянув умови програми. Її дію розширили на період воєнного стану та ще три місяці після його скасування. Крім того, тепер на компенсацію можуть розраховувати також:
Переселенці та батьки з громад без садочків мають бути “зайнятими”. Тобто працювати, мати ФОП, навчатися або перекваліфіковуватися, стояти на обліку в центрі зайнятості не довше ніж пів року, брати участь у громадських роботах або служити.
Якщо мама чи тато перебувають у відпустці по догляду за дитиною, компенсацію не призначать.
Розмір компенсації прив’язаний до мінімальної зарплати: держава повертає стільки, скільки становить мінімальна оплата за одну годину роботи.
Станом на 2026 рік це 52 гривні за годину догляду. Оплачують не більше ніж 165 годин на місяць. Тож максимальна компенсація — 8 580 гривень на місяць.
Водночас держава не заплатить більше, ніж батьки справді віддали няні. Якщо за місяць няні заплатили 6 тис. грн, то і повернуть стільки.
Няня має бути офіційно зареєстрована як фізична особа-підприємець з видом діяльності (КВЕД) 97.00 або 88.91 або як юридична особа на спрощеній системі оподаткування з КВЕД 78.20 або 85.10.
Нянею не можуть бути самі батьки чи опікуни дитини, а також державні та комунальні дитячі садки. Родичі, наприклад, бабуся чи тітка, можуть стати нянею, якщо зареєструють ФОП із потрібним видом діяльності.
З нянею обов’язково укладають письмовий договір про догляд за дитиною. Без нього компенсацію не призначать.
У договорі має міститися така інформація:
На період воєнного стану в договорі також потрібно прописати, що робитиме няня під час повітряної тривоги задля безпеки дітей. Наприклад, вона може перейти з дітьми в укриття або інше безпечне місце.
Після укладення договору потрібно звернутися за компенсацією за місцем проживання. Зробити це можна кількома способами:
Для оформлення потрібно мати:
За потреби додають документи про інвалідність дитини чи батьків, медичний висновок про потребу в додатковому догляді або рішення про опіку. Переселенці та батьки з громад без садочків також підтверджують, що працюють чи навчаються. Для цього підійде витяг ОК-7 або довідка з центру зайнятості.
Рішення про компенсацію ухвалюють упродовж 10 робочих днів. Якщо якогось документа бракує, на донесення дають п’ять днів.
Компенсацію призначають з місяця звернення, але не раніше, ніж ви уклали договір з нянею.
Компенсацію виплачують за фактом, тому документи доведеться подавати щомісяця. До 5 числа потрібно передати акт про надані послуги за минулий місяць і документ про оплату. Гроші перераховують до 10 числа.
Виплату можуть призупинити, якщо:
Якщо за цей час виплатили зайві гроші, їх доведеться повернути.
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