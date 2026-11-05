Муніципальна няня у 2026 році: хто може отримати компенсацію та як її оформити

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Якщо ви хочете найняти няню для дитини, держава може компенсувати частину ваших витрат. Така допомога передбачена програмою “Муніципальна няня”. Пояснюємо, хто має право на компенсацію, скільки грошей можна отримати у 2026 році, хто може бути нянею і що робити, щоб виплата не зупинилася.

Що таке “муніципальна няня”

Попри назву, няню не призначає місто чи держава. Батьки самі знаходять няню, укладають із нею договір і платять за догляд за дитиною. Потім держава повертає їм частину цих грошей.

Програма працює з 2019 року. Її правила визначає постанова Кабінету Міністрів. Важливо, що компенсація не враховується до доходу сім’ї, тож вона не впливає на право отримувати інші державні допомоги.

Хто має право на компенсацію

На початку дії програми компенсацію могли отримати лише:

батьки дитини до трьох років, яка потребує додаткового догляду через стан здоров’я;

батьки дитини до трьох років, якщо мама чи тато мають інвалідність I або II групи.

У 2024 році уряд переглянув умови програми. Її дію розширили на період воєнного стану та ще три місяці після його скасування. Крім того, тепер на компенсацію можуть розраховувати також:

батьки-переселенці, які мають дитину до трьох років;

батьки дитини до шести років з інвалідністю або такої, що потребує додаткового догляду;

батьки дитини до шести років, якщо мама чи тато мають інвалідність I або II групи;

батьки дитини до шести років у громадах, де через війну не працюють дитячі садки.

Переселенці та батьки з громад без садочків мають бути “зайнятими”. Тобто працювати, мати ФОП, навчатися або перекваліфіковуватися, стояти на обліку в центрі зайнятості не довше ніж пів року, брати участь у громадських роботах або служити.

Якщо мама чи тато перебувають у відпустці по догляду за дитиною, компенсацію не призначать.

Скільки компенсують у 2026 році

Розмір компенсації прив’язаний до мінімальної зарплати: держава повертає стільки, скільки становить мінімальна оплата за одну годину роботи.

Станом на 2026 рік це 52 гривні за годину догляду. Оплачують не більше ніж 165 годин на місяць. Тож максимальна компенсація — 8 580 гривень на місяць.

Водночас держава не заплатить більше, ніж батьки справді віддали няні. Якщо за місяць няні заплатили 6 тис. грн, то і повернуть стільки.

Хто може бути муніципальною нянею

Няня має бути офіційно зареєстрована як фізична особа-підприємець з видом діяльності (КВЕД) 97.00 або 88.91 або як юридична особа на спрощеній системі оподаткування з КВЕД 78.20 або 85.10.

Нянею не можуть бути самі батьки чи опікуни дитини, а також державні та комунальні дитячі садки. Родичі, наприклад, бабуся чи тітка, можуть стати нянею, якщо зареєструють ФОП із потрібним видом діяльності.

З нянею обов’язково укладають письмовий договір про догляд за дитиною. Без нього компенсацію не призначать.

У договорі має міститися така інформація:

дані про дитину (дітей) та про няню,

адреса, за якою здійснюється догляд,

кількість дітей, за якими доглядає няня,

перелік її обов’язків,

кількість годин догляду за дитиною (дітьми),

строк дії договору,

вартість послуг няні,

періодичність оплати,

відповідальність сторін.

На період воєнного стану в договорі також потрібно прописати, що робитиме няня під час повітряної тривоги задля безпеки дітей. Наприклад, вона може перейти з дітьми в укриття або інше безпечне місце.

Як оформити компенсацію

Після укладення договору потрібно звернутися за компенсацією за місцем проживання. Зробити це можна кількома способами:

у відділі соціального захисту населення;

через ЦНАП. Краще заздалегідь уточнити, чи приймає ваш ЦНАП документи на цю послугу;

поштою;

онлайн, якщо є кваліфікований електронний підпис.

Для оформлення потрібно мати:

заяву на призначення компенсації;

заяву на перерахування грошей із номером рахунку IBAN;

копію договору з нянею;

документ, який підтверджує оплату послуг;

свідоцтво про народження дитини;

паспорт і РНОКПП того, хто подає документи.

За потреби додають документи про інвалідність дитини чи батьків, медичний висновок про потребу в додатковому догляді або рішення про опіку. Переселенці та батьки з громад без садочків також підтверджують, що працюють чи навчаються. Для цього підійде витяг ОК-7 або довідка з центру зайнятості.

Рішення про компенсацію ухвалюють упродовж 10 робочих днів. Якщо якогось документа бракує, на донесення дають п’ять днів.

Компенсацію призначають з місяця звернення, але не раніше, ніж ви уклали договір з нянею.

Що подавати щомісяця

Компенсацію виплачують за фактом, тому документи доведеться подавати щомісяця. До 5 числа потрібно передати акт про надані послуги за минулий місяць і документ про оплату. Гроші перераховують до 10 числа.

Виплату можуть призупинити, якщо:

акт і підтвердження оплати не подали вчасно;

дитині виповнилося три або шість років, залежно від того, за якою підставою призначили компенсацію;

договір з нянею розірвали;

дитина почала ходити до садочка;

переселенець чи батько з громади без садочків більше не працює і не навчається;

батьків позбавили батьківських прав або припинилася опіка;

закінчився воєнний стан і минуло три місяці. Це стосується категорій, які додали на час війни.

Якщо за цей час виплатили зайві гроші, їх доведеться повернути.

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