Як за 5 років змінювалися зарплати начальника ДонОВА та його заступників (інфографіка)

Як за 5 років зросли зарплати начальника ДонОВА та його заступників. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Зарплати начальника Донецької обласної державної (військової) адміністрації та його заступників регулярно зростають останні три роки. На початку повномасштабної війни базові виплати не змінювалися, а з 2024 року деякі оклади зросли майже вчетверо.

Розміри зарплат посадовців вказані до вирахування податків, тобто це суми, які їм нарахували, але “на руки” держслужбовці отримали на 23% менше.

У жовтні 2026 року щомісячний базовий оклад голови ДонОВА становить 162 604 грн. Сума складається зі 141 395 грн посадового окладу та 21 209 грн надбавки за роботу в обмежених умовах.

Базовий оклад першого заступника голови облдержадміністрації становить 128 045 грн. Це 111 344 грн посадового окладу та 16 701 грн надбавки за роботу в обмежених умовах.

В інших заступників керівника ДонОВА базовий оклад становить 100 906 грн (99 414 грн посадового окладу та 1 492 грн надбавки за роботу в обмежених умовах).

Заступники голови обласної адміністрації також отримують надбавки до окладу за вислугу років та інтенсивність праці. Ми не враховуємо їх під час порівняння, оскільки їхні розміри постійно змінюються та залежать від показників конкретного посадовця.

Порівняння актуальних зарплат на цих посадах із виплатами перед початком повномасштабного вторгнення показує, що за 5 років оклади зросли втричі, а деякі — майже вчетверо.

Перші два роки повномасштабної війни суми не змінювалися, а з 2024 року почали зростати.

Дані про зарплати за 2022–2025 роки журналісти Вільного Радіо дізналися з архівних матеріалів ДонОВА за допомогою ресурсу Wayback Machine. Для порівняння ми склали показники посадового окладу, премії та надбавки за роботу в обмежених умовах.

Зарплати начальника ДонОВА та його заступників у 2022–2026 роках. Інфографіка: Вільне Радіо

Зростання окладів держслужбовців залежить від низки чинників. Зокрема, суми виплат прив’язані до середньої заробітної плати: її постійне зростання автоматично збільшує й зарплату посадовців.

На зростання зарплат вплинули й окремі рішення державної влади. Зокрема, 30 грудня 2023 року Кабмін ухвалив постанову № 1409. Вона ввела нову схему посадових окладів державних службовців і ґрунтувалася на класифікації посад за сім’ями та рівнями, а також з урахуванням юрисдикції й типу державного органу.

У 2024 році до цієї ж постанови внесли зміни, які дозволили запровадити підвищувальний коефіцієнт на рівні х2 для зарплати працівників обласних адміністрацій та х1,5 для посадовців районних адміністрацій (але тільки тих, хто пройшов класифікацію посад). Згодом коефіцієнт підвищення окладів для обласних і районних держадміністрацій зрівняли до х1,5.

Крім того, місцевим адміністраціям надали право залучати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці посадовцям.

Зазначимо, в цьому матеріалі ми розглянули лише базові ставки оплати праці. До цих сум не входять премії, оплата відряджень, лікарняних і відпусток, а також інші додаткові виплати. Журналісти Вільного Радіо розповідали детальніше про те, скільки начальник ДонОВА та його заступники отримали протягом перших 8 місяців 2026-го.