Як звернутися до керівництва Сартанської ВА у 2026 році (інструкція)

Як громадянам звернутися до керівництва Сартанської селищної військової адміністрації. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Протягом 10 місяців 2026 року керівництво Сартанської військової адміністрації отримало 795 звернень від переселенців із громади. Більшість людей мали питання щодо соціального захисту, житла та підтримки ВПО. Розповідаємо, як можна звернутися до адміністрації в евакуації.

Дані про звернення громадян журналістам Вільного Радіо надали у Сартанській селищній військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Звернутися до представників Спартанської селищної військової адміністрації можна за телефоном: 0(800)33-25-20.

Або ж написати листа на електроні пошти ВА:

У зверненні необхідно обов’язково вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання, контактний телефон або інший засіб зв’язку, а також суть питання.

Від представників ВА можна отримати консультацію щодо питань:

охорони здоров’я;

правопорядку;

соціального захисту;

житлового та комунального господарства;

записатися на гарячу лінію з керівником.

Також за вказаними контактами можна залишити запит на отримання гуманітарної допомоги (продуктового або гігієнічного набору), а також іншої допомоги першої необхідності.

Зазначимо, відповідно до даних ВА, переселенці трохи частіше використовують саме електронну пошту (434 звернення за неповний 2026 рік), втім контакт-центр Сартанської ВА та особисті прийоми громадян керівництвом військової адміністрації теж працюють.

“Значна частина запитів стосується надання фінансової та гуманітарної допомоги, а також вирішення житлових питань. Окремим важливим напрямом роботи Сартанської селищної ВА є розгляд звернень щодо оздоровлення та відпочинку дітей”, — відповіли Вільному Радіо представники ВА.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що за 10 місяців 2026 року з бюджету Сартанської громади виділили понад 2,9 мільйона гривень, які розподілили між місцевими переселенцями, військовими та членами родин захисників.