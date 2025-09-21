Українська делегація на Чемпіонаті Європи з кікбоксингу. Фото: Торецька МВА

У Лідо-ді-Єзоло (Італія) завершився чемпіонат Європи з кікбоксингу серед дітей та юнацтва. У турнірі взяли участь понад 2 300 спортсменів із 41 країни. Серед переможців — вихованці Торецького відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.

Золоту медаль виборов Максим П’ятак, який став чемпіоном Європи серед старших юнаків. Срібним призером чемпіонату став Нестор Лі. Він змагався у цій самій категорії та, попри напружену конкуренцію, зумів посісти друге місце.

Обидва спортсмени займаються під керівництвом заслуженого тренера України Віталія Лі.

Нестор Лі (ліворуч), Віталій Лі (посередині), Максим П’ятак (праворуч). Фото: Торецька МВА

“Ці перемоги — результат титанічної праці не лише самих спортсменів, а і їхнього наставника”, — написали на сторінці Торецької МВА.

Змагання проходили в італійськомі місті Лідо-ді-Єзоло, де зібралися представники 41 країни Європи.

Раніше ми писали, що трьох спортсменів та тренера з Дружківської громади відзначили держнагородами. Відповідний указ підписав Президент України.