У Лідо-ді-Єзоло (Італія) завершився чемпіонат Європи з кікбоксингу серед дітей та юнацтва. У турнірі взяли участь понад 2 300 спортсменів із 41 країни. Серед переможців — вихованці Торецького відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи.
Про це повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.
Золоту медаль виборов Максим П’ятак, який став чемпіоном Європи серед старших юнаків. Срібним призером чемпіонату став Нестор Лі. Він змагався у цій самій категорії та, попри напружену конкуренцію, зумів посісти друге місце.
Обидва спортсмени займаються під керівництвом заслуженого тренера України Віталія Лі.
“Ці перемоги — результат титанічної праці не лише самих спортсменів, а і їхнього наставника”, — написали на сторінці Торецької МВА.
Змагання проходили в італійськомі місті Лідо-ді-Єзоло, де зібралися представники 41 країни Європи.
