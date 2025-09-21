Приєднатись до спільноти
Юні спортсмени з Торецька вибороли “золото” та “срібло” на чемпіонаті Європи з кікбоксингу

Олена Русінова
Українська делегація на Чемпіонаті Європи з кікбоксингу. Фото: Торецька МВА

У Лідо-ді-Єзоло (Італія) завершився чемпіонат Європи з кікбоксингу серед дітей та юнацтва. У турнірі взяли участь понад 2 300 спортсменів із 41 країни. Серед переможців — вихованці Торецького відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.

Золоту медаль виборов Максим П’ятак, який став чемпіоном Європи серед старших юнаків. Срібним призером чемпіонату став Нестор Лі. Він змагався у цій самій категорії та, попри напружену конкуренцію, зумів посісти друге місце.

Обидва спортсмени займаються під керівництвом заслуженого тренера України Віталія Лі. 

Зображення до посту: Юні спортсмени з Торецька вибороли “золото” та “срібло” на чемпіонаті Європи з кікбоксингу
Нестор Лі (ліворуч), Віталій Лі (посередині), Максим П’ятак (праворуч). Фото: Торецька МВА

“Ці перемоги — результат титанічної праці не лише самих спортсменів, а і їхнього наставника”, — написали на сторінці Торецької МВА. 

Змагання проходили в італійськомі місті Лідо-ді-Єзоло, де зібралися представники 41 країни Європи.

Раніше ми писали, що трьох спортсменів та тренера з Дружківської громади відзначили держнагородами. Відповідний указ підписав Президент України. 

