З 1 листопада діють нові правила оформлення продовження відстрочок від мобілізації: що змінилось

Додаток Резерв+, ілюстративне фото: Вільне Радіо

Більшість відстрочок продовжать автоматично. Оформлювати нові треба через додаток “Резерв+”, а паперові документи прийматимуть у ЦНАПі, а не в ТЦК.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

З 1 листопада 2025 року в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Її закріпили у змінах до постанови Кабміну №560.

“Більшість отриманих відстрочок — понад 600 тисяч — тепер продовжуються автоматично. Ті, кого це стосується, вже отримали сповіщення в Резерв+. Якщо бачите таке повідомлення — нічого робити не потрібно. Система подбає, щоб відстрочка продовжилась вчасно. Робимо процес прозорим, без ризиків маніпуляцій, та розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації, адже саме це пріоритетно для війська”, — пояснив Мстислав Банік, керівник цифрових продуктів Міноборони.

Більшість відстрочок, які вже оформлені, не потрібно буде продовжувати. Це стосується людей, які належать до категорій із незмінними підставами для відстрочки.

Також з 1 листопада для відстрочки не потрібні паперові довідки з печаткою. Основним підтвердженням стає електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Якщо смартфона немає, документ можна роздрукувати через Резерв+, портал “Дія” в ЦНАП або ТЦК.

ТЦК тепер не прийматиме паперові заяви, зробити це можна через ЦНАП.

Вільне Радіо детально розповідало, що змінюється у правилах оформлення відстрочки.