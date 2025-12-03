Зимова допомога твердим паливом. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Краматорській громаді діє кілька програм допомоги міжнародних донорів та благодійних організацій: від компенсацій під час евакуації до зимової підтримки, виплат після обстрілів та продуктової допомоги. Із близько 6,5 тисяч поданих звернень на зимову підтримку невирішеними наразі залишаються трохи більше, ніж 300.

Про це Вільному Радіо розповів секретар Краматорської міської ради Ігор Сташкевич.

За його словами, зараз у громаді розподіляють одноразову допомогу на зимовий період. Це — 19400 грн або 7 кубів дров, або 3,5 тонни пілет.

Гроші надають за постановою Кабінету Міністрів України №1169 від 15 жовтня 2024 року. Вона визначає порядок надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого побутового палива в опалювальний сезон. Додатково Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову про грошову допомогу на опалення за рахунок коштів УВКБ ООН та інших гуманітарних організацій. Допомогу отримують мешканці прифронтових і деокупованих територій, де немає централізованого опалення або газопостачання.

“У нас було 6,5 тисяч поданих заявок, залишилося понад 360. Вже з однієї організації сказали, що заберуть 55 заявок. І тоді в нас залишається 305 заявок, які донори ще не взяли в роботу”, — зазначив Ігор Сташкевич.

Він також додав, що за кілька років співпраця з благодійниками налагодилася максимально ефективно.

“На сьогодні з донорами алгоритм дій випрацювався, немає хаосу. Якщо у донорів є можливість допомогти, вони одразу повідомляють, дзвонять, і ми далі вже вирішуємо, що робити”, — розповів секретар Краматорської міськради.

Нагадаємо, майже 4 тисячі жителів Лиманської громади отримають гроші на тверде паливо для обігріву взимку. Загалом на це передбачили близько 77 мільйонів гривень.