З App Store видалили ще два російські месенджери — “Вконтакті” та “Однокласники”

Месенджери "Однокласники" та "Вконтакті". Ілюстративне фото: з російських джерел

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Компанія Apple видалила з App Store ще два месенджера, які належали близькому до російської влади холдингу VK, — “Вконтакті” та “Однокласники”. У компанії кажуь, що таке рішення є “нічим не мотивованим та неприпустимим”.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на коментар пресслужби VK.

25 червня американська компанія Apple в односторонньому порядку прибрала зі свого магазину застосунків ще два месенджери, які належать російському холдингу VK — “Вконтакті” та “Однокласники”. Скачати їх на Iphone офіційно більше не можна, а у тих хто зробив це раніше не працюватимуть сповіщення.

У пресслужбі VK називають таке рішення “нічим не мотивованим та неприпустимим”, оскільки компанія не перебувала під санкціями та “не фігурувала у санкційних списках, що підтверджують численні висновки міжнародних та американських юристів”.

Зазначимо, що після 2022-го найбільшими акціонерами VK стали структури, пов’язані з російською державою: “Согаз” (страхова компанія, пов’язана з “Газпромом”) та “Газпром-Медіа”. Фактично холдинг опинився під контролем державно-близького капіталу.

Окрім цього, гендиректор VK Володимир Кирієнко — син першого заступника керівника Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Обидва знаходяться під санкціями США з лютого 2022 року.

В Україні “ВКонтакті” та “Одноклассники” блокують з 2017-го — тоді експрезидент Петро Порошенко підписав указ, яким заборонив інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до месенджерів. У 2020 році президент Зеленський продовжив заборону. А втім, на тимчасово окупованих територіях ці соціальні мережі не заблоковані — навпаки, окупаційна влада просуває ці платформами для місцевого населення.

Нагадаємо, російський “національний” менеджер MAX, який належить інтернет-холдингу VK, зник із магазину додатків AppStore. Його більше не можна звантажити ні через посилання з офіційного сайту застосунку, ні через внутрішній пошук у магазині.