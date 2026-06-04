Пов’язаний із російською владою месенджер MAX зник з AppStore

Російський месенджер MAX. Ілюстрація: з джерел окупантів

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Російський “національний” менеджер MAX, який належить інтернет-холдингу VK, зник із магазину додатків AppStore. Його більше не можна звантажити ні через посилання з офіційного сайту застосунку, ні через внутрішній пошук у магазині. Російський уряд, зокрема на окупованих територіях, просуває цей застосунок: його зобов’язали попередньо встановлювати на телефони та планшети, інтегрували з порталом “Держпослуги” та перенесли туди домові чати

Про недоступність в AppStore команда російського менеджера повідомила у коментарі російському виданню “Интерфакс”.

Водночас у користувачів техніки на Apple, які вже мають MAX на своїх пристроях, у застосунку більше не працюють сповіщення.

“Команда Max підтримує зв’язок з Apple, ми робимо все можливе, щоб усі сервіси знову працювали як раніше. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо вам за підтримку”, — заявили у пресслужбі Мах.

Там також підтвердили, що застосунок поки недоступний для пристроїв на iOS, тому звернулися до AppStore за роз’ясненнями.

Водночас для пристроїв на Android застосунок і надалі можна завантажити: він доступний у Google Play.

Зазначимо, 30 квітня хостинг-провайдер Cloudflare помітив як шпигунське програмне забезпечення два домени, які належать MAX. Втім, вже 1 травня у компанії видалили цю відмітку.

Що не так з російським месенджером MAX

MAX — це саме російський державний месенджер від компанії VK, запущений у 2025 році. Він стає не просто інструментом комунікації, а повноцінним шпигуном у телефоні, розповідав експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов для видання “Суспільне. Крим”.

“Основна проблема в тому, що месенджер був розроблений безпосередньо владою Росії, і мета перевести щоденну комунікацію росіян в месенджер, у якому “товариш майор” має максимальний доступ до всього листування, до всієї активності користувача, до деяких параметрів, які вираховуються безпосередньо на смартфоні.

Для них це, практично, відкрита книга, автоматичні якісь сканування, сортування, аналіз, і вони бачать, про що росіяни спілкуються, яким чином, з ким, як часто тощо. Всього цього в них або дуже мало було, або взагалі не було, наприклад, у WhatsApp чи в Telegram, це їм було недоступно”, — пояснював експерт.

Зі слів Бєлоусова, MАХ отримує доступ до всіх можливих функцій смартфона — мікрофона, камери, геолокації, контактів, файлів, навіть до текстів, які користувач не встиг відправити. Крім того, програма здатна сканувати інші встановлені застосунки та автоматично аналізувати активність власника, фактично перетворюючи телефон на інструмент спостереження.

З вересня 2025-го цей месенджер автоматично встановлюють на всіх мобільних телефонах та планшетах, які продаються в Росії та на окупованих територіях. Павло Бєлоусов зазначав, що купуючи такий смартфон, видалити МАХ не вдасться.

Нагадаємо, до 1 вересня кожен багатоквартирний будинок на окупованій частині Донецької області отримає власний чат у месенджері MAX — додатку, який розробила безпосередньо влада Росії. Ставленики Кремля переводять усе спілкування між мешканцями та компаніями, які обслуговують домівки, виключно на цю платформу.