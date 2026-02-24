Електроенергія. Ілюстративне фото: DepositPhotos

У 2023-2024 роках держпідприємство отримувало електроенергію за договором. Утім, розрахувалися за неї лише частково й із запізненням. Тож тепер сплатити решту можуть змусити рішенням суду.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області.

Із листопада 2023 року по грудень 2024 року Добропіллявугілля-видобуток отримувало послуги з розподілу електроенергії, а з березня по грудень 2024-го — із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії від компанії “ДТЕК Донецькі електромережі”. Акти прийому-передачі й рахунки за це в підприємстві підписали й скріпили печаткою без нарікань.

Протягом періоду Добропіллявугілля-видобуток провело низку оплат за договором, проте вони були меншими (загалом там сплатили близько чверті від потрібної суми), а розрахунки — несвоєчасними. Тож, аби отримати решту боргу й покрити втрати через таке запізнення, постачальник звернувся до суду.

Як докази компанія надала низку документів, зокрема підписані акти й рахунки. Водночас у держпідприємстві на позов не відповіли: представникам суду не вдалося звʼязатися з ним ані поштою, ані телефонограмою, а на ухвали в кабінеті Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи там не відреагували.

У результаті, перерахувавши суми заборгованості, інфляційних втрат і річних, які ДТЕК вимагав від Добропіллявугілля-видобутку, суд вирішив стягнути з підприємства майже 13,3 мільйона гривень (з них основний борг становить понад 10,1 мільйона) на користь постачальника. Також держпідприємству призначили відшкодувати судовий збір у 159,5 тисячі.

Утім, до 13 березня 2026 року Добропіллявугілля-видобуток ще може оскаржити це рішення.

Раніше ми розповідали, що групу посадовців із Донеччини і підприємицю підозрюють у привласненні загалом понад 7,5 мільйонів гривень. До цього може бути причетний і ексспівробітник Добропіллявугілля-видобутку.