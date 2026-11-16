З Донецькоблгазу пробують стягнути понад мільярд гривень боргу Нафтогазу, — рішення суду

Газ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Основний розподільник газу на Донеччині заборгував Нафтогазу понад 22,9 млн грн за минулий рік. Але через умови договору постачальник вимагав від компанії у понад 70 разів більшу суму. Суд вирішив дослухатися лише частково.

Відповідне рішення журналісти Вільного Радіо знайшли в документах Господарського суду Донецької області.

У справі обговорювали борг Донецькоблгазу за листопад і грудень 2025 року. Його сума склала понад 22,9 млн грн. Ще понад 391,5 млн грн річних та інфляційний втрат компанія завинила за прострочення платежів за червень 2022 року — грудень 2025 року.

Крім них, за договором, Донецькоблгазу додатково ще мали нараховувати неустойку: пеню та штраф. У попередніх судових суперечках стосовно заборгованостей Нафтогаз не просив стягувати їх з компанії. Але на цей раз запросив усю суму, а не лише за два місяці, — загалом вийшло ще понад 1,2 млрд грн.

Спершу Донецькоблгаз просив тимчасово закрити справу, адже вже звернувся до суду, щоб скасувати пункти договору про нарахування пені й штрафу. Пізніше компанія просила зменшити суму неустойки на 90%, адже вона в рази перевищила суму боргу за період. До того ж, Нафтогаз понад три роки не вимагав сплатити її, тож ця сума не є для нього критичною.

Що ж до наявності основного боргу розподільник із Донеччини не заперечував. Утім, просив суд не задовольняти позов зокрема через те, що росіяни зруйнували значну частину інфраструктури Донецькоблгазу, лише на січень 2026 року населення заборгувало компанії вже понад 288 млн грн, а з промисловістю й бюджетними установами — це недоплата у 5,7 млрд грн. Крім того, коампанія має статус критичного підприємства.

Частково ці аргументи спрацювали: суд вирішив зменшити суму неустойки у половину, аби її сплата не стала для Донецькоблгазу каральною санкцією. Утім, він також має сплатити Нафтогазу основний борг, річні й інфляційні втрати. Загалом — понад мільярд гривень. Ще понад 931,8 тис. грн компанія має відшкодувати за судовий збір.

Оскаржити це рішення що Донецькоблгаз, що Нафтогаз можуть до 1 грудня 2026 року.

Нагадаємо, на листопад 2026 року лише близько 30% жителів Донеччини сплачують рахунки за газ. У 2025 році цей показник сягав половини населення підконтрольних територій області.