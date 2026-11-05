З Дружківки евакуювали на НРК поранену літню жінку: операція тривала дві доби

Евакуація пораненої літньої жінки з Дружківки на НРК. Фото: з відео 93 ОМБр

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Українські військові евакуювали поранену літню жінку з району Дружківки, де рух ускладнює висока інтенсивність російських FPV-дронів. Сама операція тривала дві доби, а залучили до неї батальйон безпілотних наземних комплексів Alter Ego та роботизовану техніку.

Про це повідомили у 93 ОМБр “Холодний Яр”.

Там розповіли, що про постраждалу цивільну жінку бійці дізналися від зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади. Через постійну загрозу російських ударів FPV-дронами дістати до того району міста пішки не могли. Тож до порятунку літньої долучився батальйон безпілотних наземних комплексів Alter Ego.

Спершу військові стабілізували стан жінки, після чого розробили план безпечного транспортування до медичного закладу. Коли безпекова ситуація дозволила розпочати евакуацію, до місії залучили наземний роботизований комплекс, який рухався під контролем і супроводом військових, кажуть у бригаді.

Поранену жінку доправили до медиків для надання необхідної допомоги.

“Евакуація відбувалась у взаємодії з усіма доступними силами та засобами. Попри всі складнощі, місія пройшла успішно — поранену цивільну передали медикам”, — додали у 93 ОМБр.

Нагадаємо, російські підрозділи наближаються до Олексієво-Дружківки та намагаються замкнути основні шляхи до Костянтинівки на тлі закріплення штурмових груп у місті. Українські бійці водночас утримують позиції на околицях та намагаються не допустити подальших просувань загарбників.