Російські військові майже повністю перерізали логістику до Костянтинівки: що відомо

Червоним позначена територія, яку за жовтень 2026 року захопила російська армія на Костянтинівському напрямку. Коричневим — територія, яку контролювали окупанти до жовтня 2026 року, а сірим — зона без визначеного контролю однієї за сторін. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

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Російські підрозділи наближаються до Олексієво-Дружківки та намагаються замкнути основні шляхи до Костянтинівки на тлі закріплення штурмових груп у місті. Українські бійці водночас утримують позиції на околицях та намагаються не допустити подальших просувань загарбників.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів офіцер 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з позивним “Моряк”.

“Ситуація складна на Костянтинівському напрямку, тому що ворогу майже вдається замкнути нам логістичні маршрути й відбувається те, що про нас забувають… Ворогу зараз вдається просуватися до Олексієво-Дружківки, майже замкнув логістичний маршрут до Костянтинівки… Але ми як тримаємо позиції, так і тримали на околицях Костянтинівки. Команд на відхід немає, тому будемо стояти до останнього”, — зазначив “Моряк”.

Він уточнив, що доля Костянтинівки може повторити долю Мирнограда. Це місто офіційно й надалі вважають зоною активних бойових дій, однак аналітики вважають його окупованим. Ці заяви також підтверджують дії російських загарбників: ще у березні очільник угруповання “ДНР” Денис Пушилін опублікував відео, на якому особисто ходить вулицями Мирнограда.

Офіцер продовжив, що російські штурмовики вже діють у частині районів Костянтинівки й намагаються зміцнитися біля багатоповерхової забудови. Через це українські військові змушені змінювати маршрути пересування та обходити небезпечні ділянки.

“Ворога дуже багато вже зайшло в Костянтинівку. Вони вже замикають нам логістичні маршрути в районі дев’ятиповерхівок у Костянтинівці, вони вже прямо закріпляються в цих районах. Ми їх бачимо, але не знищуємо, тому що “кілзона” дуже розширилась, і противнику вдалося відігнати наші розряди FPV і так далі. У нас немає ураження як такого. Ну, ми не дістаємо”, — пояснив військовий.

Частина морпіхів, за словами офіцера, перебуває на позиціях понад пів року без ротації. Він також вказав на брак підготовлених оборонних рубежів на підступах до міста, зокрема на напрямку Олексієво-Дружківки. Російське командування, за його спостереженням, постійно поповнює підрозділи новими людьми та продовжує безперервно посилати піхоту в штурми. Періодично до складніших завдань воно залучає краще підготовлених військових.

Нагадаємо, 3 листопада 2026 року в білоруських та деяких українських медіа поширилася теза про те, що начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов нібито наказав російській армії зупинити наступ на Донеччині. Причиною буцімто стала нестача палива, яке потрібне цивільному населенню Москви. Журналісти Вільного Радіо розібралися, хто поширив цю заяву і що кажуть військові про ситуацію на фронті.