Чи правда, що начальник Генштабу РФ Герасимов наказав зупинити наступ на Донеччині через брак палива

Валерій Герасімов. Фото з російських джерел

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3 листопада 2026 року в білоруських та деяких українських медіа поширилася теза про те, що начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов нібито наказав російській армії зупинити наступ на Донеччині. Причиною буцімто стала нестача палива, яке потрібне цивільному населенню Москви. Розбираємося, хто поширив цю заяву і що кажуть військові про ситуацію на фронті.

Наступ армії РФ на Донеччині зупиняють через нібито потреби Москви в пальному, — блогер Михайло Рогоз

У першоджерелі блогер Михайло Рогоз стверджує, що значну частину палива, яку готували для осінньої наступальної кампанії російської армії, відправили до Москви після удару безпілотників ЗСУ по нафтопереробному заводу в Капотні.

“Ці запаси накопичувалися для другого етапу операції. Тепер навряд чи вистачить палива навіть для забезпечення позицій та проведення окремих атак. Палива вже не вистачає для просування великих формувань вперед”, — йдеться у поширюваних повідомленнях.

З огляду на це начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов нібито й ухвалив рішення перейти на Донеччині до оборони. Водночас він начебто наказав продовжувати поодинокі проникнення в тил українських захисників, щоб звітувати про нові фейкові захоплення населених пунктів, як це вже було з Добропіллям, Олексієво-Дружківкою та Святогірськом.

Блогер не надав жодних документів чи інших доказів на підтвердження своїх тверджень. Але це підхопили навіть деякі українські медіа.

Крім того, повідомлення про нібито зупинку наступу окупаційної армії поширили деякі білоруські медіа — Хартия’97, Мой BY та NEXTA.

Що кажуть українські та російські військові про події на фронті Донеччини 3 та 4 листопада 2026 року

В ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 4 листопада 2026 року немає ознак того, що російська армія припинила спроби штурмувати позиції українських захисників. Так, за 3 листопада військові зафіксували понад 200 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Чверть із цих атак припала на Донеччину. За підсумками 4 листопада нарахували 184 бойових зіткнень і 35 з них були на Донеччині.

Окремо про бої в районі Добропілля 3 листопада розповів командир групи спеціального призначення 1-го спеціального загону ЦСП “Омега” НГУ з позивним “Сід”. За його словами, бійці взяли в полон двох російських військових. Полонені розповіли, що їм наказують наступати, займати позиції та чекати на підкріплення, щоб потім разом просуватися далі в тил українських захисників.

З іншого боку російське Міністерство оборони вранці 4 листопада продовжувало звітувати про наступ угруповання “Південь” на Донеччині та нібито “покращення тактичного положення” окупаційних військ.

Російські воєнкори вранці 4 листопада також повідомляли про нібито просування армії загарбників на Лиманському та Костянтинівському напрямках.

На момент написання матеріалу українські чи російські військові не повідомляли про зупинку або зменшення кількості штурмів.

Хто такий Михайло Рогоз і чи можна вірити його заявам

Заяву поширив Михайло Рогоза — чоловік називає себе колишнім сержантом 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він стверджує, що у 2015–2016 роках служив у розвідувальному підрозділі артилерії, але у 2016 році потрапив у ДТП, зазнав понад 20 переломів і після тривалого лікування переїхав до Канади. Звідти він веде англомовний блог та збирає кошти від читачів на утримання своєї родини. Ця інформація не має незалежного підтвердження — про себе чоловік розповідає сам.

Раніше дані від нього вже ставив під сумнів журналіст Джиммі Раштон з видання Kyiv Independent, який спеціалізується на темах війни та безпеки. Він опублікував власне розслідування, у якому звинуватив Михайла та його дружину Олену Рогозу в тому, що вони:

поширюють вигадані повідомлення про ситуацію на фронті;

видають зображення, створені штучним інтелектом, за реальні ілюстрації бойових подій;

монетизують ці публікації та збирають гроші на особисті рахунки;

подають непідтверджені історії як фактичну інформацію.

Ці звинувачення журналіста наразі не підтверджені рішенням суду щодо шахрайства.

Крім цього, журналісти Вільного Радіо виявили, що Михайло Рогоз поширював подібні твердження й раніше. 21 вересня 2026 року він опублікував повідомлення, у якому висловив майже ті самі тези, що й на початку листопада:

“Начальник Генерального штабу Валерій Герасимов призупинив наступ на Донбасі, оскільки значну частину паливних запасів, підготовлених для осінньої кампанії, буде відправлено до Москви”.

Тоді блогер також не навів доказів на підтвердження своїх заяв.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік районів, міст та сіл, які наразі контролюють росіяни в Донецькій області. Загалом з 24 лютого 2022 року до жовтня 2026 року російська армія захопила 490 населених пунктів Донеччини. Ще 439 населених пунктів області в окупації з 2014 року.