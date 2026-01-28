Підтримайте Вільне Радіо
Упродовж тижня команда проєкту “Дорога життя” вивозила цивільних людей з Дружківки та Олексієво-Дружківки. Волонтерам вдалося евакуювати з прифронтової громади 48 людей, з яких п’ятеро — діти.
Про це повідомили у Дружківській МВА.
За їхніми даними, упродовж цього тижня волонтери “Дороги життя” провели загалом 24 евакуаційні рейси з Дружківки та Олексієво-Дружківки. Обидва населені пункти громади дедалі частіше зазнають російських атак.
До більш безпечних регіонів вдалося евакуювати ще 48 людей, серед яких шестеро — люди понад 75 років. Також волонтери вивезли п’ятьох дітей і стільки ж маломобільних мешканців.
Також, уточнюють посадовці, добровольці вивезли не лише людей, а й домашніх улюбленців — 15 котів, 7 собак та 3 папуг.
“Кожен виїзд має реальний результат та зберігає людські життя. Висловлюємо щиру вдячність волонтерам, які, ризикуючи власною безпекою, допомагають іншим”, — написали у Дружківській ВА.
Місцева влада вкотре закликає цивільних евакуюватися — з цим можуть допомогти за цими номерами:
Нагадаємо, двох дітей, їхню маму та бабусю евакуював з прифронтової Олексієво-Дружківки екіпаж “Білого Янгола”. Родина покинула рідну домівку вдруге — до цього їх вже вивозили з небезпеки.